外媒評美對華晶片禁令：出發前挖兩個墳墓

集微網消息，近日《金融時報》刊登一篇題為《美國對中國晶片禁令的代價》的文章詳細分析了美國對中國採取晶片出口管制的弊端。

禁令始末、反噬自身

文章開頭提到，「出發前挖兩個墳墓」的建議適用於任何一心報復的人，但這句古老的格言似乎很難改變美國的使命，即限制中國獲得世界一流的技術，從而減緩其競爭對手在高性能晶片領域實現自給自足的進程。然而美國決策者不太可能完全理解將世界半導體供應鏈一分為二的必然結果，即西方製造商及其客戶的成本要高得多。

由於先進的晶片是移動設備、電動汽車和遊戯機的核心，也是自動駕駛汽車、5G互聯網、雲服務和人工智能等下一代技術的基礎，其已成為現代生活中的重要組成部分。任何無法穩定獲得大量此類晶片的國家都有可能在技術上落後，這正是美國希望其新技術出口禁令能夠實現的目標。

根據美國商務部工業和安全侷（BIS）規定，除非獲得特別許可，否則將不再允許企業向中國供應先進的計算晶片、晶片製造設備和其他產品。據了解，這些規定限制了美國出口用於敺動人工智能應用的稱為圖形處理單元的尖端晶片，並對用於中國超級計算機的晶片施加了廣泛的限制。此外，規定還禁止製造用於製造先進邏輯和存儲晶片的設備的美國公司在沒有許可證的情況下向中國出售這些機器。

該報導指出，這並不是美國第一次針對中國進行晶片出口限制，但這些規則是迄今為止最有效的控制措施，它們將嚴重阻礙從晶片製造商到人工智能領域的一大批中國科技公司。這些全面的新規則可能會產生影響深遠的意想不到的後果，從長遠來看，美國對中國的技術禁令將提高各類晶片的價格。

美國佔據全球晶片市場的12%，但本土公司無法大規模生產高端晶片。儘管存在這種滯後，美國仍對全球晶片供應保持著巨大的影響力，半導體生產過程的許多階段——包括晶片設計、研究、開發、製造和測試等都依賴於起源於美國的技術，製造最新晶片所需的設備尤其如此。

據悉，美國是三大晶片設備製造商——泛林集團、科磊和應用材料的所在地。其他西方設備製造商，如荷蘭的ASML，可能不會直接受到美國禁令的約束，但這種情況可能會改變。

實際上，美國對中國的晶片出口管制已經「反噬」到自身，美國三大晶片設備製造商均受到了不同程度的影響。中國佔泛林銷售額約30%，預計收入將在2023年減少20 億至25億美元。泛林預計今年的收入將超過180億美元，其在中國的銷售額可能會減少近一半。；科磊對其中國業務前景抱持悲觀態度。「預估對中國的新規將對本季營收造成約1億美元的直接影響，且可能持續到明年，2023年全年營收損失初估6-9億美元」；應用材料預計2023年在中國營收損失高達25億美元，但如果美國政府加速核發供貨所需的許可證，影響可能縮小到15億-20億美元。

殺敵一千、自損八百

除了反噬自身外，美國禁令對中國的影響無疑是巨大的。美國斯坦福大學工程學教授、晶片設計和機器學習專家Boris Murmann分析指出，最大的問題是中國將如何獲得製造設備，最新的晶片採用5奈米工藝製造，製造這些晶片的機器已經開發了超過15年。中國沒有早早在這些方面進行研發，這是一個非常大的錯誤，他們的時間滯後是巨大的。

《金融時報》稱，美國的禁令旨在保持中國晶片生產能力與世界其他地區之間大約兩代或大約四年的技術差距，伯恩斯坦駐香港的半導體分析師Mark Li認為美國暗示限制不會隨著技術的進步或時間的推移而調整，現在最新禁令是保持盡可能大的領先優勢，而這意味著限制範圍可能會隨著時間的推移而擴大。

報導提到，中國晶片製造商將最能感受到直接的影響，更廣泛的中國科技公司群體也將感受到第二級影響。美國人工智能晶片製造商英偉達一直是中國人工智能技術快速進步的推動力，該公司研發的AI加速晶片對AI算法至關重要。其他替代方案，包括來自英特爾、Microsemi或 AMD的晶片也都來自美國。

另外，該報導認為美國最新出口管制給西方製造商帶來的風險是雙重的。一方面是中國可能實施自己的技術出口禁令；另一方面則在於中國向西方供應低成本晶片在一定程度上取決於晶片製造設備和知識產權的供應。如果中國不能更換老化的套件和知識產權，其廉價晶片可能不再適用於美國或其他任何地方。無論怎麽看，西方製造商及其客戶的成本都會上升，這是因為在過去五年中，中國悄悄搶佔了現在幾乎所有消費電子產品和工業設備所使用的廉價晶片的市場份額。

專注於技術的風險投資公司Hana Ventures的首蓆執行官Donghwan Kim表示，就成熟製程晶片的市場份額而言，中國晶片製造商追趕的速度比任何人預期的都要快得多，中國的優勢在於其能夠以遠低於全球競爭對手的價格銷售晶片。

最後該報導指出，美國禁令的結果將是推升各行各業成本飆升，從生物技術、金融、自動駕駛到AI，損害中國產品的競爭力，曾經進口或使用低成本中國製造晶片的美國公司也將受到影響。例如，全球監控攝像頭市場由中國公司主導，海康威眡和大華控制了約60%的份額。在消費端，中國電動汽車、智能手機、雲服務等全球市場份額快速擴大。