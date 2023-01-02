日經：疫情和需求惡化挑戰下 大陸科技業寄望否極泰來

日經新聞報導，中國大陸科技供應鏈新的一年面臨需求低迷以及疫情惡化導致人力吃緊的雙重挑戰。蘋果以需求減弱為由，已通知供應商第1季減少生產AirPods、Apple Watch和MacBook元件。

蘋果一家供應商的經理向日經新聞透露，從上季開始，蘋果即通知要減少幾乎所有生產線的訂單，原因之一是需求不強；而官方防疫政策大轉彎導致新冠肺炎疫情暴增，大陸供應鏈也還在調適之中。

科技業一開始對官方解除防疫機制表示歡迎，如今卻得面臨感染繳增的新常態。一家智慧手機元件製造商主管向日經表示，「新冠肺炎新一波疫情蔓延得非常快，大多數業者如今發現，隔離員工已沒什麼意義。」

日經引述業界的說法指出，如今大家見面的問候變成：「你確診過了沒？」「如今已司空見慣，既然避免不了，大多數寧可早一點確診，否則反而干擾工作。」

浙江、重慶、安徽在內的地方政府已宣布，確診勞工若無症狀或者症狀輕微，在適度保護措施之下仍可回到工作崗位。江蘇省一位主管業者防疫措施的官員告訴日經，江蘇省政府已不再介入工廠的疫情管制措施，而幾乎所有工廠都要求輕症者繼續工作。

有人擔心，中國大陸一下子解除清零政策，會連帶衝擊大陸經濟。野村首席中國經濟學家陸挺最近發布報告說：「大城市感染急速上升，可能只是新冠肺炎大爆發的開端。我們預料12月景氣指標會持續疲弱甚至還會下降。」

儘管需求前景不佳，科技製造商到目前為止仍不願減少人力。不只鴻海的鄭州廠，捷普的成都廠、和碩的上海廠、領益智造的深圳廠本月起都為員工加薪並加發獎金。他們也都看好新的一年終將否極泰來。

中芯一位經理告訴日經：「我們大都希望新冠肺炎會在2月左右達到高峰，3月 會逐漸回到正常。我們在12月之初經歷過非常黯淡的時期，近半數的團隊和供應商都確診，工廠少了50%人力，如今大家對染疫也見怪不怪了，情況也逐漸改善。」