聽新聞
test
0:00 / 0:00
助人度過通膨難關 愛丁堡披薩店老闆請全城人吃披薩1個月
英國廣播公司（BBC）報導，愛丁堡（Edinburgh）一家外帶披蕯店老闆要請全城的人免費吃披薩一個月。
「純披薩」（ Pure Pizza）店老闆、55歲的威爾金森（Marc Wilkinson）表示，他打算做一件大善事，幫助面臨通膨危機的人。
他說，供應免費披薩也可以讓他店裡的兼職員工有更多工作做，賺更多時薪。「我很滿意我的計畫，讓大家都成為贏家。對顧客、供應商和我的廚師團隊都有好處」。
他說，「我一直聽說物價上漲影響很多人，我想，反正我的烤箱整天都開著，如果能夠助人，可以用上全部產能」。
威爾金森的披薩店在2020年3月開張，當時愛丁堡因新冠疫情封城。他的烤箱每6分鐘可以烤出18個披薩。
今年1月，只要去到他位在晨邊大道（Morningside Drive）的披薩店，就可以拿到免費披薩，不過在17:30到20:30之間除外。
威爾金森估計，做這件善事可能花費1萬2000英鎊（約台幣44.5萬元）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言