助人度過通膨難關 愛丁堡披薩店老闆請全城人吃披薩1個月

英國廣播公司（BBC）報導，愛丁堡（Edinburgh）一家外帶披蕯店老闆要請全城的人免費吃披薩一個月。

「純披薩」（ Pure Pizza）店老闆、55歲的威爾金森（Marc Wilkinson）表示，他打算做一件大善事，幫助面臨通膨危機的人。

他說，供應免費披薩也可以讓他店裡的兼職員工有更多工作做，賺更多時薪。「我很滿意我的計畫，讓大家都成為贏家。對顧客、供應商和我的廚師團隊都有好處」。

他說，「我一直聽說物價上漲影響很多人，我想，反正我的烤箱整天都開著，如果能夠助人，可以用上全部產能」。

威爾金森的披薩店在2020年3月開張，當時愛丁堡因新冠疫情封城。他的烤箱每6分鐘可以烤出18個披薩。

今年1月，只要去到他位在晨邊大道（Morningside Drive）的披薩店，就可以拿到免費披薩，不過在17:30到20:30之間除外。

威爾金森估計，做這件善事可能花費1萬2000英鎊（約台幣44.5萬元）。