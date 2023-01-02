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IMF總裁預警 全球今年有1/3經濟體陷入衰退

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
喬治艾娃暗示，中國明年經濟將拖累而非帶動全球經濟成長。路透
喬治艾娃暗示，中國明年經濟將拖累而非帶動全球經濟成長。路透

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，全世界今年面臨比去年「艱苦」的一年，全球1/3的經濟體將陷入衰退，美國、歐盟和中國大陸都將同步趨緩。

喬治艾娃在CBS於1日播出的節目中指出，「我們預料全世界有1/3會陷於衰退」，而「歐盟半數（今年）會陷入衰退」。

喬治艾娃表示 ，中國大陸放棄嚴密防疫封控政策後，新冠肺炎疫情迅速蔓延，經濟短期也面臨新一波的打擊。

她說：「接下來幾個月對中國而言相當艱苦，對中國經濟成長有負面影響，對地區影響也是負面的，也不利全球經濟成長。」

喬治艾娃表示，中國大陸經濟年成長率將出現40年來首度相當於甚至低於全球經濟成長的情況，也就說是說 ，中國會拖累而非帶動全球經濟成長。

IMF以俄烏戰爭通膨壓力以及主要央行升息為由，去年10月已調降2023年的全球經濟展望。從喬治艾娃的談話看來，IMF在本月於達沃斯舉行世界經濟論壇時更新經濟預測時，勢必會進一步下修展望。

不過，喬治艾娃認為，由於美國勞動市場強健，應可以免於陷於最壞狀況。她說，「美國或許可以免於衰退」，因為失業率很低。「如果2023年仍守住這樣的韌性，將有助全世界度過艱苦的一年」。

俄烏戰爭 通膨 失業

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