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日圓新年頭一個交易日走升 向130.4叩關

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
130.4被視為美元兌日圓下一個支撑價位。/擷自彭博
130.4被視為美元兌日圓下一個支撑價位。/擷自彭博

日圓周一在2023年頭一個交易日微幅走升，在假日交投清淡的一天中，交易員留意日圓對美元是否突破技術支撐價位水準。

日圓兌美元在東京早盤交易最高升值0.3%至 130.77，從技術分析來看，今天若收在去年8月的高峰130.41一線，可能掀起另一波升值之勢。亞洲匯市交易員透露，部分投資人趁市場流動性較低的空檔做空美元。

日本政府進場干預之下，加上美國升息腳步減緩、日本銀行（央行）今年政策可能有所調整，日圓對美元已自去年10月的谷底翻升16%。日銀12月意外微調殖利率曲線管控區間，市場視此為日本極寬鬆貨幣政策接近尾聲的序曲。

日圓匯率

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