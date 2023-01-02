Fed不降息 標普500再跌10%

英國金融時報（FT）記者發表2023年世界大勢預測，對從俄烏到台海、從美國聯準會（Fed）到日本銀行（央行）政策動向等議題都有一番著墨。以下摘譯台灣讀者可能最關心的八大預測。

1.北京不會入侵或圍堵台灣

中國大陸國家主席習近平或許有朝一日會這麼做，但不會在2023年。入侵的賭注太巨大了，若出差錯，可能跟美國開戰，丟了政權，甚至對大陸展望造成永久傷害；圍堵的可能性較高，可對台施加強大的壓力，並向挑戰美國開第一槍，但那麼做也潛藏擦槍走火的巨大風險，習近平不太可能孤注一擲。台灣2024總統大選也許是下一個危機時點。

2.俄烏戰爭不會停火

2023年達不到持久停火的條件，更別提正式簽署和平協議。烏克蘭總統澤倫斯基無法接受遭俄併吞領土拿不回的停火協議，俄羅斯則試著重整旗鼓，準備打長期戰爭。

3.Fed不會開始降息

市場預期聯邦資金利率會在2023上半年升到4.9%見頂，然後在9月降到4.7%，12月降到4.4%。但Fed決策官員大多認為利率到2023年底會升到5%或更高。FT首席評論員Martin Wolf認為後者應屬正確看法，畢竟Fed主席鮑爾再三表明，不願重蹈「時機不成熟就放鬆政策」的覆轍，除非確定把通膨壓向2%通膨目標，否則絕不罷休。

4.美股標普500指數會再跌至少10%

在淒慘的2022年，美股大跌約20%，美債更見到歷史性的跌幅，但在央行不急於鬆綁貨幣政策、經濟衰退看來又步步進逼的情況下，企業獲利預測下修空間仍大，股票估值亦然。

5.中國大陸經濟成長率會回升到5%以上

北京解除「清零」防疫政策無可避免會掀起染疫潮，付出痛苦的代價，但一旦大陸學著「與新冠共存」，經濟活動可能強勁彈升，消費者支出將重現活力，北京也可能推出聚焦基礎建設的刺激方案。

6.日銀會維持殖利率曲線管控（YCC）政策

日銀可能揚棄負利率政策，並做出更多像最近放寬10年期公債殖利率交易區間之類的改變。現任日銀總裁黑田東彥3月底卸任後，新任總裁4月上任後可能尋求貨幣政策「正常化」，但礙於全球經濟2023年可能步履蹣跚，2023年棄守YCC時候未到。

7.還會有主要加密貨幣業者倒閉

但取決於對「主要」的定義。去年的「加密貨幣寒冬」使幣圈之間的許多脆弱連結斷裂，也披露好幾起詐欺事件。隨著創投業者和零售投資人開始撤回資金，抽掉助長加密貨幣熱潮的柴火，今年將會有更多業者倒下，甚至可能是大型機構。

8.大型串流平台不會求售或合併

2023年出現整併潮無可避免，有關NBC環球與華納兄弟探索、迪士尼與蘋果、Netflix與某個願意花大錢的科技巨人結合，臆測滿天飛。華納可能是在財務壓力下第一個倒下的骨牌，但AT&T在2022年出售華納時就已透過特定的安排，限制這筆交易須維持兩年。這意味2024年是更可能重新洗牌的時間點，許多串流業者也宣稱可望在那一年達成損益平衡。