退休金基金 流動性風險大

經濟合作發展組織（OECD）警告，退休金基金在投資流動性較低的資產時，應「極度謹慎」，因為利率上升和股市下跌，提高了必須迅速套現的可能性，呼籲退休金基金應「極度留意」流動性風險。

英國金融時報（FT）報導，在近來的低利率環境下，退休金基金把資金投入基礎建設計畫和私募股權等另類資產，以避開公債殖利率低迷對投資組合報酬率的影響。這些另類資產的流動性通常較低，意味著這些退休金基金無法在必要時立即轉為現金。過去十年來，退休金基金幾乎不需要迅速套現，但英國去年10月爆發的退休金流動性危機，凸顯利率急升可能改變這種情況。

OECD金融事務部門的經濟學家安托林說，外界對鬆綁法規的呼聲愈來愈大，希望能允許固定提撥制的退休金，能夠投資流動性較低的資產和基礎建設，「這沒問題，但我們也得極其謹慎，因為在管理投資策略上，流動性問題非常重要」。

OECD也警告，投資另類資產須進行詳盡的盡職調查，但這可能超出較小型退休金基金的能力範圍。