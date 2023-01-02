培植肉新創注入強心針

食品科技公司Upside Foods的雞胸肉去年11月通過美國食品藥物管理局（FDA）的食品安全認證，為其他正在等待審核的培植肉公司打了一劑強心針。投資人和創業者期盼，隨著這項認證，未來將有更多實驗室培育的食品，進入這個有利可圖的市場。

英國金融時報（FT）報導，顧問公司麥肯錫預測，培植肉市場規模將在2030年前達到250億美元，巴克萊銀行更預估，這個市場的規模會在2040年前達到4,500億美元，但消費者近來對培植肉的興趣似乎已經消退，銷售成長也放緩。

創投業者ADM資本公司創投主管庫柏表示，植物肉的口味和質地不盡理想，且價格比真肉貴，又讓人感覺過度加工，都是讓消費者卻步的原因。

消費者數據團體Spins和Kantar表示，植物肉在美國和英國已失去部分銷售成長動能，2022年1月~10月在美國的零售銷售下滑1.6%，在英國則只成長5%，不如2021年同期的成長14%。

業界消息也同樣令人灰心。植物肉大廠Beyond Meat因銷售低迷而調降營收展望，導致股價大跌。該公司股價歷史高點為239.7美元，但2022年12月30日收盤價已跌12.3美元。但有愈來愈多食品科技投資人相信，培植肉將有助改善目前的產品，改善植物肉的味道，提升這類食品受歡迎的程度。

食品科技創投公司Synthesis共同創辦人沃黛兒表示：「我們並不預期100%的培植肉會成為主流。未來的發展方向將是混合產品。5%~10%的培植肉就能讓植物肉變得不同。」

與新創公司合作研發人造蛋白質的聯合利華冰淇淋部門總裁庫洛斯認為，這類食品目前最關鍵的挑戰在於行銷。