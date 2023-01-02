2023全球股市 緊盯四關鍵

全球股市在2022年締造十多年來最糟表現後，展望2023年，專家認為，市場盤勢將受到美國聯準會（Fed）政策前景、通膨、經濟成長及企業獲利動向的牽動。考量到經濟衰退憂慮、Fed放緩升息，分析師也看漲金價，預估今年有望站上每英兩2,000美元水準。

LPL金融公司全球策略長柯羅斯比指出，Fed大幅升息，使市場擔憂今年經濟是否會大走下坡。但投資人可能發現通膨已經觸頂的信號。Sevens Report研究機構總裁伊薩耶表示，通膨率將降到3%~4%，可能使Fed認為已達成任務；預料今年底時，通膨可能已不再是重大問題。

但悲觀人士認為雖然通膨下降，Fed仍將進一步升息，並讓利率維持在5%以上一段時間。市場在2023年的第一周也難擺脫「Fed憂鬱」，將緊盯6日出爐的12月非農就業人口報告，新增就業人數預料將趨緩至約20萬人，但仍是穩健水準，難降低Fed的升息決心。

經濟衰退前景也是影響股市的關鍵。樂觀人士及Fed官員都主張，勞動市場強韌將能讓經濟躲過「硬著陸」命運，但CFRA研究公司投資策略長史托瓦爾表示，投資人預期今年初經濟將陷入衰退，證據是標普500指數企業下修2023年盈餘預估，且防禦類股持續當紅，「我們預測會發生輕度衰退」。

Glenmede分析師指出，二戰後歷次空頭市場的平均持續時間為14個月，從頂峰到谷底的平均跌幅是35.7%，而這波美股熊市迄今走了12個月，跌幅近20%，可能才只經歷了三分之二；依據以往的經驗，熊市通常是在衰退開始之後、結束之前觸底。

投資人也擔憂目前的企業獲利預估尚未充分反映經濟滑坡。目前市場共識是今年的標普500指數企業平均盈餘將成長4.4%，但以往經驗顯示在衰退期間，企業獲利平均年減率為24%。再者，由於公債殖利率回升，實質殖利率回升到1.6%，成為股票的競爭對手，使「捨股其誰」（TINA）的操作策略失靈，也對股市不利。另一個影響因素是美元匯率，要看美國與其他國家之間的利率差距變化。

另一方面，由於Fed預料將繼續放慢升息步調，又有衰退憂慮的支撐，國際金價今年有望漲破每英兩2,000美元的阻力線，並且維持在這個水準之上。紐約黃金現貨價格2022年收跌0.3%至每英兩1,824.02美元，期貨全年更跌1%至每英兩1,826.20美元。