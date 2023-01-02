全球航運恐掀價格戰

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

全球航運業過去兩年經歷供應鏈受擾、運能受限及貨櫃運費飆漲等景況後，在2023年遭遇的情勢不容樂觀，可能大打價格戰。

華爾街日報（WSJ）報導，貨櫃現貨運價從去年初開始下滑，下半年加速滑落，可能進一步下跌，顯示船運業者的創紀錄獲利好景告終。

船運公司今年大打價格戰的可能性升高：在需求面，有美國通膨和利率齊揚與歐洲能源危機造成經濟衰退之虞的利空；在供應面，航運業正準備大規模接收新船隻。

Drewry預估，除非交船延期，全球今年新增的船運運能將達約250萬個20呎標準貨櫃（TEU），為歷來最大。船運公司將須同時應付全球貿易減少和船舶供應暴增等兩大問題，除非船商能結盟以減少航程、販售過多運能，並且說服客戶簽長約。

巴克萊分析師杜賈尼認為，運費要到全球經濟改善、當前的去庫存周期結束，以及疫後消費者行為回歸常態之後，才會回穩，此前船商須努力與客戶談判，維持長約價值，對船商有利的主張包括中國大陸重啟的影響無法預測，及俄烏戰爭等地緣政治發展可能進一步擾亂市場。

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