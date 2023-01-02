特斯拉延長大陸優惠

經濟日報／ 編譯林奕榮／綜合外電

邁入2023年，美國電動車大廠特斯拉決定延長中國大陸市場的優惠方案，以提振大陸地區的銷售成績。

彭博資訊引述特斯拉官網報導，2023年2月28日前交車的Model 3和Model Y運動休旅車，買家最高可享人民幣1萬元（1,450美元）折扣。

報導指出，特斯拉的最新優惠措施，包括延長去年12月初實施的人民幣6,000元的折扣方案，以及去年11月實施，若透過特斯拉合作機構購買保險可補貼人民幣4,000元的補貼計畫。

此外，今年1月1日至3月31日期間申請任一合作金融機構貸款或特斯拉融資租賃方案，並完成車輛交付的訂單，可享受優惠年化費率3.5%。對特斯拉在中國大陸市場需求下滑的疑慮，拖累該公司去年12月股價重挫37%，寫下特斯拉歷來最大單月跌幅；另外，特斯拉股價去年累計下跌65%，也是歷來表現最糟的一年。

在美國地區，特斯拉也在歲末年終推出優惠方案，包括推出Model 3和Model Y的7,500美元折扣方案，並把這項優惠擴大至Model S和Model X車款。

特斯拉 人民幣

延伸閱讀

陸兩大新能源車企保價促銷 比亞迪逆勢漲價

特斯拉延長中國大陸市場優惠方案 2023開年衝業績

馬斯克身價年減2,000億美元

特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

相關新聞

2023全球股市 緊盯四關鍵

全球股市在2022年締造十多年來最糟表現後，展望2023年，專家認為，市場盤勢將受到美國聯準會（Fed）政策前景、通膨、...

三星擬推晶片出租服務

南韓媒體報導，在記憶體晶片價格持續下挫之際，三星電子正計劃推出高階記憶晶片的租賃服務，以確保穩定的營收和獲利來源。此外，...

南韓貿易逆差 14年來首見

南韓去年12月出口連續第三個月下滑，去年全年不僅出現2008年來首見的貿易逆差，逆差額更是歷來最大，凸顯經濟風險升高。南...

特斯拉延長大陸優惠

邁入2023年，美國電動車大廠特斯拉決定延長中國大陸市場的優惠方案，以提振大陸地區的銷售成績。

全球航運恐掀價格戰

全球航運業過去兩年經歷供應鏈受擾、運能受限及貨櫃運費飆漲等景況後，在2023年遭遇的情勢不容樂觀，可能大打價格戰。

培植肉新創注入強心針

食品科技公司Upside Foods的雞胸肉去年11月通過美國食品藥物管理局（FDA）的食品安全認證，為其他正在等待審核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。