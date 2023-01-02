特斯拉延長大陸優惠
邁入2023年，美國電動車大廠特斯拉決定延長中國大陸市場的優惠方案，以提振大陸地區的銷售成績。
彭博資訊引述特斯拉官網報導，2023年2月28日前交車的Model 3和Model Y運動休旅車，買家最高可享人民幣1萬元（1,450美元）折扣。
報導指出，特斯拉的最新優惠措施，包括延長去年12月初實施的人民幣6,000元的折扣方案，以及去年11月實施，若透過特斯拉合作機構購買保險可補貼人民幣4,000元的補貼計畫。
此外，今年1月1日至3月31日期間申請任一合作金融機構貸款或特斯拉融資租賃方案，並完成車輛交付的訂單，可享受優惠年化費率3.5%。對特斯拉在中國大陸市場需求下滑的疑慮，拖累該公司去年12月股價重挫37%，寫下特斯拉歷來最大單月跌幅；另外，特斯拉股價去年累計下跌65%，也是歷來表現最糟的一年。
在美國地區，特斯拉也在歲末年終推出優惠方案，包括推出Model 3和Model Y的7,500美元折扣方案，並把這項優惠擴大至Model S和Model X車款。
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