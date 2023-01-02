三星擬推晶片出租服務

南韓媒體報導，在記憶體晶片價格持續下挫之際，三星電子正計劃推出高階記憶晶片的租賃服務，以確保穩定的營收和獲利來源。此外，傳言指出三星今年可能大幅調降記憶體晶片產品價格，市場也正密切關注三星的記憶體晶片定價政策。

韓國經濟日報報導，三星近來已把「記憶體即服務」（MaaS）定位為新事業，正在研擬高階記憶體晶片租賃服務的具體實施計畫。

三星計劃對Google等雲端服務公司，出租可用於高效能運算（HPC）和數據儲存裝置的記憶體晶片，並且收取費用，客戶能以預先設定的合約價格，降低與採購晶片相關的成本，同時還能在這類產品的使用周期內，獲得三星的系統管理服務。對三星來說，MaaS事業可確保穩定的營收和獲利，尤其是在晶片價格大跌之際。

知情人士說，三星已向客戶簡報這項新商模，希望晶片租賃事業營收占整體DRAM銷售的比率，能達到至少10%。產業主管說，DRAM記憶體晶片已不再是單純的商品，逐漸成為客製化的專用晶片，這代表這類晶片的研發成本和售價都在升高，成為客戶的負擔。

微軟、甲骨文等業者已推出「軟體即服務」（SaaS）模式，提供客戶軟體並每月收取訂閱費用。產業主管說，三星其晶片銷售也能採用這種商模。