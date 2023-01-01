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日本電裝公司尋求與台企合作 降低對大陸的依賴

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
日本電裝公司將加強與台灣企業合作。彭博資訊
日本電裝公司將加強與台灣企業合作。彭博資訊

美中緊張情勢升溫與新冠疫情的衝擊，都迫使汽車產業重新布局供應鏈，豐田汽車的供應商電裝公司（Denso）認為，這是與台灣晶片業者合作的大好機會，可降低對中國大陸的依賴。

日經新聞報導，電裝去年已與台灣的聯華電子合作生產車用功率半導體，並投資了台積電的日本熊本廠建廠計畫。

電裝社長有馬浩二接受日經新聞訪問時表示，電裝作為晶片買家，和台灣方面都意識到地緣政治風險。他說，台灣企業認為無法完全在台灣經營事業，因為台灣的規模不大，因此愈來愈有興趣結盟合作。

有馬浩二表示，台灣企業也正在投資美國，但似乎可能面臨文化差異的阻礙，相較下，台積電的熊本廠計畫便進展順利，就算碰到了問題，台日雙方也會共同找到解決方案。他說，這就是日本的工作方式，讓台灣和日本能夠融洽合作。

展望2023年的汽車業前景，有馬浩二認為，成本將繼續提高，零組件供應商尤其將面臨挑戰，但汽車製造商和其他業者都已同心協力解決晶片荒，若成功化解問題，汽車產量可望在夏季開始逐步提升。

他說，未來的發展似乎不太可能為整體汽車業都走向電氣化，但車廠之間的競爭依然激烈，電動化的速度也可能加快，電裝的目標是在鄰近市場的地方，生產更多逆變器這類關鍵零組件，如此將能依各地情況的劇烈改變，詳細調整生產計畫。

日本 熊本 晶片 聯華 半導體

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