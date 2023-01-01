美股寫海嘯來最慘一年

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股示意圖。法新社
美股示意圖。法新社

美國股市在2022年最後一個交易日收低，結束2008年全球金融危機以來最慘淡的一年。投資人寄望跌深之後來年必有反彈，但通膨仍將是左右市場走向的最大變數。

美股三大指數上周五（12月30日）全面下跌，標普500和那斯達克綜合指數各跌0.3%和0.1%，道瓊跌了73點或0.22%。總結2022年，標普500指數跌19%，道瓊跌8.8%，那斯達克跌33%，寫下2008年以來最差的一年。

台積電ADR周五跌近2%，跌幅甚於費半指數的0.1%，台積電ADR全年跌38.1%，是2002年來最差單年表現。

標普500指數2021年連創三年新高之後，基金經理人已預料美股漲勢趨緩，但沒想到竟跌得如此慘烈。不僅歷年表現普遍最佳的月份12月下跌5.9%，連年終「耶誕行情」指望也沒了。

債市這一年來也蒙受沉重賣壓，美國10年期公債殖利率，由2021年底的1.5%升到3.9% ，意味債券價格重挫。

全球股、債市2022年損失近35兆美元，是金融危機以來表現最差的一年。據彭博統計，全球股市交易所上市公司市值重摔25兆美元；而全球公債和公司債按市值也跌近16%，相當於9.6兆美元。

歐股Stoxx 600指數上周五收低，全年跌13%，2018年來最差；LME銅期貨2022年累計跌近14%，也是2018年來最深跌幅。過去這一年比特幣重挫近65%，而黃金僅小跌，不過震盪激烈，最高曾突破2,000美元，最低則跌到1,614美元。美元是少數全年收漲的資產，且DXY指數漲近8%，是七年來最佳表現，布蘭特原油全年漲逾10%。

台積電 標普 美國

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