新加坡總理新年談話 李顯龍：今年備嘗艱辛

新加坡總理李顯龍表示，全球雖揮別慘遭通膨蹂躪的2022年，新的一年仍可能因經濟成長減緩備嘗艱辛。

李顯龍在2022年的最後一天發表新年談話，他說：「我們必須準備因應前方種種不確定性。」意指國際展望亂糟糟，將影響星國經濟。

依賴貿易的新加坡經濟2022年成長率可望達到3.5%，但李顯龍警告，2023年可能減緩至0.5%~2.5%，因為眾多經濟體面臨衰退。政府預測，未來一年出口頂多零成長，最慘則可能萎縮2%。出口總額大約是新加坡國內生產毛額（GDP）的一倍半。

中國大陸鬆綁防疫封控重啟經濟，可能增進新加坡商務，但任何助益恐被其他市場需求降低抵銷。根據2021年數據，中國大陸是新加坡最大的貨物貿易夥伴國，美國名列第三。

李顯龍也提到俄烏戰爭和美中衝突平添經濟風險：「中國疫後復甦有多快，有待觀察。歐美則很可能陷入衰退。」歐美大幅升息抗通膨，景氣可能隨之下沉。

新加坡金融管理局（央行）2021年10月至今五度收緊政策打通膨，彭博經濟學家預測下次在4月舉行決策會議時，可能維持現行匯率不變，以支持經濟成長。政府2022年也宣布一連串措施，協助緩和生活費高漲對中低收入戶的衝擊。