新加坡總理新年談話 李顯龍：今年備嘗艱辛

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

新加坡總理李顯龍表示，全球雖揮別慘遭通膨蹂躪的2022年，新的一年仍可能因經濟成長減緩備嘗艱辛。

李顯龍在2022年的最後一天發表新年談話，他說：「我們必須準備因應前方種種不確定性。」意指國際展望亂糟糟，將影響星國經濟。

依賴貿易的新加坡經濟2022年成長率可望達到3.5%，但李顯龍警告，2023年可能減緩至0.5%~2.5%，因為眾多經濟體面臨衰退。政府預測，未來一年出口頂多零成長，最慘則可能萎縮2%。出口總額大約是新加坡國內生產毛額（GDP）的一倍半。

中國大陸鬆綁防疫封控重啟經濟，可能增進新加坡商務，但任何助益恐被其他市場需求降低抵銷。根據2021年數據，中國大陸是新加坡最大的貨物貿易夥伴國，美國名列第三。

李顯龍也提到俄烏戰爭和美中衝突平添經濟風險：「中國疫後復甦有多快，有待觀察。歐美則很可能陷入衰退。」歐美大幅升息抗通膨，景氣可能隨之下沉。

新加坡金融管理局（央行）2021年10月至今五度收緊政策打通膨，彭博經濟學家預測下次在4月舉行決策會議時，可能維持現行匯率不變，以支持經濟成長。政府2022年也宣布一連串措施，協助緩和生活費高漲對中低收入戶的衝擊。

新加坡 李顯龍

延伸閱讀

輝瑞等藥廠難耐通膨 逾350種藥品1月預計在美國漲價

2022的最後一場旅行你選擇去哪？年末假期搜尋趨勢公布

專家帶路／台南本淵寮商圈 行情低於市區 吸引剛性買盤

台股年跌4081點 股民平均虧百萬

相關新聞

美股寫海嘯來最慘一年

美國股市在2022年最後一個交易日收低，結束2008年全球金融危機以來最慘淡的一年。投資人寄望跌深之後來年必有反彈，但通...

馬斯克身價年減2,000億美元

馬斯克的身價於2021年1月突破2,000億美元大關，是繼貝佐斯之後締造如此成就的第二人。如今馬斯克又解鎖一個新「成就」...

ECB緊縮 日銀政策將轉向

歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，借貸成本必須再次調高，這是抑制消費者物價成長的必要手段，表明今年ECB將繼續緊縮貨幣政...

AI聊天工具進化 威脅白領

人工智慧（AI）研究機構OpenAI於11月底發布了AI聊天工具ChatGPT，許多人上網玩過之後，都讚歎它反應敏捷、言...

開發商調策略 催生ChatGPT

聊天機器人ChatGPT以生成高水準文章或對話而令人著迷，其開發商OpenAI早在2015年創立，但如今的成果則源自於三...

新加坡總理新年談話 李顯龍：今年備嘗艱辛

新加坡總理李顯龍表示，全球雖揮別慘遭通膨蹂躪的2022年，新的一年仍可能因經濟成長減緩備嘗艱辛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。