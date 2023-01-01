馬斯克身價年減2,000億美元

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
馬斯克的身價，在大約一年時間內縮水2,000億美元。（路透）
馬斯克的身價，在大約一年時間內縮水2,000億美元。（路透）

馬斯克的身價於2021年1月突破2,000億美元大關，是繼貝佐斯之後締造如此成就的第二人。如今馬斯克又解鎖一個新「成就」：他的身價在大約一年內縮水2,000億美元，這一項紀錄想必也是前無古人、後無來者。

彭博資訊報導，特斯拉股價今年寫下歷來最慘表現，馬斯克的財富也隨之急速縮水。

根據彭博富豪指數，馬斯克的資產淨值如今為1,370億美元，和2021年11月4日攀抵的巔峰3,400億美元相比，失血逾2,000億美元。全球首富的大位也已讓給精品業巨頭LVMH集團執行長阿諾特。

這個里程碑反映了在貨幣寬鬆的疫情時代，馬斯克的資產價值水漲船高，讓他的身價一飛沖天。

特斯拉市值2021年10月首次衝破1兆美元，加入蘋果、微軟、亞馬遜、和Google母公司字母（Alphabet）這些科技大咖的行列，儘管特斯拉電動車僅占整體車市的一小部分。

如今，競爭對手的追趕等挑戰，正危及特斯拉在電動車市場的主導地位，從而撼動該公司高市值的基礎。特斯拉對今年底前交車的Model Y與Model 3，向美國消費者罕見提供多達7,500美元的折扣；另有報導指出，特斯拉上海廠計劃減產，反映出市場需求可能不再那麼強。

根據彭博財富指數，特斯拉股價今年來暴跌65%，全年表現是歷來最慘，而且馬斯克也已賣出大量特斯拉股票，來支應他收購推特的交易，導致如今特斯拉持股不再是他最大資產。

馬斯克現在持有的SpaceX股票價值為448億美元，已超越他在特斯拉股票中約440億美元的部位（但他仍擁有價值估計為278億美元的選擇權）。

近期申報文件顯示，馬斯克如今持有42.4%的SpaceX股票。

馬斯克 特斯拉 資產

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