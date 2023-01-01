ECB緊縮 日銀政策將轉向

歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，借貸成本必須再次調高，這是抑制消費者物價成長的必要手段，表明今年ECB將繼續緊縮貨幣政策的立場。另據知情人士透露，日本銀行（央行）考慮在1月提高通膨預測，認為2024年度的核心消費者物價指數（CPI）年增幅將更接近2%，此舉則可能為日銀政策轉向鋪路。

拉加德接受克羅埃西亞媒體「晨報」（Jutarnji list）訪問時表示：「如今歐洲央行的政策利率必須更高，才能遏制通膨，將其降到2％的目標。這個過程相當關鍵，因為如果我們放任通膨在經濟中變得根深柢固，情況會更糟。」

ECB自去年7月以來，已累計升息2.5個百分點，以阻止通膨飆漲，並已承諾在未來幾次會議上，會進一步緊縮貨幣政策，反制通膨預期持續升高。如今歐元區較長期的通膨預期已開始超過其2%目標。

拉加德還說，歐元區薪資成長速度比預期快，而ECB必須防止這種情形繼續推升通膨。

克羅埃西亞將在今日加入歐元區，成為第20個成員國，這個時機點卻碰到該地區捲入不尋常的混亂情況，因為在當局過去十年祭出空前刺激措施來帶動物價成長後，如今反而要轉而對抗通膨。

而且，在ECB打算繼續緊縮貨幣政策之際，歐元區正陷入景氣低迷。拉加德強調，「我們擔憂的經濟衰退，可能為時短暫，且幅度不深」，但前提是沒有爆發其他衝擊。

另根據日經引述知情人士報導，日銀正考慮提高通膨預測，可能將2022年度扣除生鮮食品的核心CPI年增幅預測調升到3%左右，2023年度則至少1.6%、但低於2%，而2024年度則接近2%。

先前的通膨預測是在去年10月發布，三項數字分別為2.9%、1.6%、1.6%。最新預測將在日銀17、18日召開決策會議後發布。

儘管能源飆漲、日圓疲軟等部分推升通膨的因素，在2023年度預料將漸趨緩，但日銀仍認為通膨壓力從去年10月以來已經加劇，因企業將較高的成本轉嫁給消費者。

除商品價格以外，日企提高工資也助長通膨。