開發商調策略 催生ChatGPT

聊天機器人ChatGPT以生成高水準文章或對話而令人著迷，其開發商OpenAI早在2015年創立，但如今的成果則源自於三年前該公司調整策略，設立有限營利企業，放下原有非營利研究機構的包袱，朝「通用人工智慧」邁進。

ChatGPT利用網路上述照的詞彙進行訓練，除了可進行複雜分析、像開發人員一樣編寫程式、能夠寫詩、寫歌與劇本，還能模仿人類交流方式，為網友提供支持心理情感的對話。

ChatGPT去年11月30日推出，不到一周試用人數就超過100萬人；相較下，Netflix花了41個月才獲得百萬用戶。

華爾街日報報導，OpenAI Inc.在2015年成立時是非營利研究公司，獲奧特曼（Sam Altman）、馬斯克、LinkedIn共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）等人參與出資，盼成為並肩科技巨頭Google的大型研究組織。

OpenAI Inc.不追求獲利，承諾發展科技來造福所有人類，且組織章程明定若競爭者捷足先登，就退出開發通用人工智慧的競賽。

2019年，原本是科技投資人、曾任矽谷知名新創公司加速器Y Combinator總裁的奧特曼，接任OpenAI Inc.執行長。

他當時決定改變戰略，加入開發通用人工智慧的行列，打造能完全呈現人類智慧和能力的軟體。於是該公司再成立新的「有限獲利」公司OpenAI LP，因為奧特曼認為OpenAI必須更積極募資。

OpenAI LP設定「獲利上限」的結構，規定投資人的報酬率不能超過其投資金額的100倍。

自那時起，OpenAI獲得微軟等財力雄厚的出資夥伴、打造出吸引數百萬名用戶目光的產品、還打算籌措更多資金。

在奧特曼飛到西雅圖向微軟執行長納德拉展示AI模型後，OpenAI便獲得微軟注資10億美元。

這筆資金為OpenAI提供訓練、改進AI演算法所需的運算資源，進而帶來一系列突破。

首先是Dall-E 2，這是讓用戶可透過輸入敘述文字來生成圖像的軟體，接著就是爆紅的ChatGPT。

奧特曼說，這些工具可望帶來有如智慧手機般的顛覆力。不過，一些投資人和研究人員懷疑OpenAI技術能否兼顧帶來可觀營收並實現既定目標。奧特曼也面臨AI社群成員的廣泛質疑，因為他讓公司悖離研究透明化、避免只造福股東的承諾。研究人員指出，隨著時間推移，OpenAI變得更封閉。