AI聊天工具進化 威脅白領

人工智慧（AI）研究機構OpenAI於11月底發布了AI聊天工具ChatGPT，許多人上網玩過之後，都讚歎它反應敏捷、言之有物，但也憂慮：「它會取代我的工作嗎？」

最近在社群平台上，有許多人貼出利用ChatGPT代替執行白領工作的貼文，成果令人驚豔。建立在大型語言模型（LLM）之上的ChatGPT不管遇到法律案件、金融分析、企業戰略、銷售話術，或是編寫程式等問題，都能侃侃而談，部分回答可能存在偏見、邏輯謬誤，或有失精確，但很容易被自信的用語掩蓋過去。彭博專欄作家潘忠（Trung Phan，音譯）開玩笑說，僅編寫喜劇的功力尚待加強。

賓州大學華頓商學院創新教授莫里克（Ethan Mollick）嘗試將ChatGPT應用在自己的工作上，發現這個聊天工具有能力自行創建授課大綱和講義。他說，ChatGPT對白領工作者的生產力可能帶來革命性影響。

莫里克說，雖然目前AI在事實和預測性的任務上有所不足，但在修改和創意方面已是強大的工具。當然，這還要看各人工作所能容許的錯誤多寡。例如創意寫作需要生出大量構想，很快修正錯誤也不致於造成傷害，但管理核電站不容出錯。

莫里克曾撰文展示利用ChatGPT做為創意輔助工具的四種互動方式，包括設計遊戲在內，他認為，在白領行業，人與AI合作，會優於僅僅使用AI來執行任務，混合比率的高低還沒有定論。

前彭博資訊專欄作家史密斯和知名AI研究員Roon指出，人與AI合作的「未來路徑」會是：人給提示，AI生成選項，再由人做決定、加以編輯並添加元素。善加利用AI，律師可撰寫法律摘要，行政助理可起草備忘錄和電子郵件，行銷專員找構想、寫文案並進行最後潤飾，顧問根據簡單願景就能做出整套Powerpoint簡報，再添加細節。財務分析人員則可要求一個財務模型，自動在Excel模板內填入數據。