機器智人題材 投資潛力足
機器人、工業自動化、人工智慧（AI）有朝一日將結合成為「機器智人」（robo sapiens）。但該領域的股票目前表現並不出色，該如何投資布局成一大考驗。
巴隆周刊（Barron's）報導，這個領域涵蓋還沒產生營收與獲利的小型軟體開發商、早期階段成長股，也有製造機械手臂、晶片、零組件的規模較大業者，通常是工業巨擘或業務涵蓋AI的科技公司，對投資人來說，這個領域的企業數量太多。
ROBO全球機器人和自動化指數ETF就述說了如此美麗和哀愁。這檔ETF最大持股涵蓋了康耐視（Cognex）、直覺手術公司（Intuitive surgical）、發那科（Fanuc）、洛克威爾自動化公司（Rockwell Automation）等主要業者。這檔基金持有的個股中，近半數總部設在美國，八成是中、大型股，讓這檔基金成為機器人領域中，風險沒那麼大的賭注。
不過，這檔資產規模10億美元的ETF績效相對並不出色，過去五年的年化報酬率為2.8%，遜於那斯達克綜合指數的10%；2022年下跌33%，跌幅和那指差不多。
科技股過去一年人氣低落，機器人這類投機性質較高的領域尤其難獲投資人的青睞，就連工業自動化和機器視覺技術的領導廠商，像是康耐視和洛克威爾自動化公司都表現欠佳。部分業者應能受惠於機器人的題材，即便那不是他們核心事業，例如連接器供應商安費諾（Amphenol）。不過，這檔股票以2023年盈餘推算的本益比為25倍，不算便宜。
在機器人可望成為勞動力的趨勢下，加上科技股還是有機會東山再起，機器人類股和相關ETF應該也有不錯行情。
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