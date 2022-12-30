獎金變少物價變貴...越南工廠春節前罷工風險升高

隨著全球經濟不景氣衝擊越南出口，農曆新年來臨之際，物價高漲加上工資減少的雙重打擊，正在推升越南勞工罷工的可能性。

日經亞洲報導，儘管許多供應鏈產線正從中國大陸轉移到越南，但今年越南經濟形勢看起來特別嚴峻。越南全國總工會上月底表示，蘋果、優衣庫（Uniqlo）等跨國品牌正在越南擴大布局，但最近工廠訂單下滑，致使43萬名工人的工時縮短，薪資也隨之減少。這在越南就業人口已算不小一部分，該國5,000萬名勞工中，通常僅約100萬人失業。

研究人員董氏尚賢（音譯）說，即將看到的薪酬問題，例如春節獎金厚度等，將影響越南人是否加入國際罷工浪潮。近來從南韓卡車司機到美國學術圈，紛紛都展開罷工。她說：「春節前一到兩周會非常敏感」，若工人聽到壞消息，例如獎金比去年少，「他們會很失望」。

她指出，工資縮水之際，勞工的開銷卻只增不減。隨著農曆春節對禮物和旅行的需求激增，春節前後物價往往會上漲。越南統計總局（GSO）的數據顯示，11月通膨率衝上4.4%，進一步加劇生活成本壓力。

越南勞工在農曆春節罷工並不罕見。在共產黨政府的嚴格監督下，工會領導人通常出自於公司管理層，當勞工對工會領袖達成的協議不甚滿意時，便會透過罷工來爭取權利。

越南停工抗議的活動歷史悠久，這20年來主要出現在外國公司，頻率比亞洲其他國家高。根據越南勞動總聯團（VGCL）的數據，越南今年集體停工144次，比去年增加了53次。