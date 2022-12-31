2023全球股市 面臨五大阻礙

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

全球股市今年來暴跌超過20%，市值蒸發18兆美元。展望2023年，股市若想躲過連兩年收黑的命運，還須克服五個阻礙。

央行緊縮

樂觀人士認為，全球升息行動可能會在明年3月到頂，彭博資訊訪調的71%全球大型投資人，也預期股市明年看漲。但在投資圈今年的預估失準後，許多人正準備因應更多利空，風險之一是通膨維持太高，消弭央行降息的可能性。

大型科技股深陷麻煩

在彭博的年度調查中，僅約半數受訪者表示會買進科技股，但會更精挑細選。Bokeh資本合夥公司投資長佛瑞斯特認為，例如亞馬遜等一些科技公司，因為成功說服消費者繼續採用，股價終將回升，但其他公司的股價可能永遠不會重返高峰。

中國大陸疫情發展

北京決定揚棄清零防疫政策，已帶動陸股扭轉頹勢，但之後新冠肺炎確診人數暴增，威脅經濟復甦，又導致股市漲勢消退。多國都要求來自大陸的旅客須先接受新冠篩檢，成為全球旅遊、休閒及精品類股的利空。

短期選擇權交易熱潮

美股每日波動日益受到技術因素影響，標普500指數今年來的成交量雖低於平均值，非常短期的選擇權交易量卻暴增。專業交易員和靠演算法驅動交易的機構，都已大買這類選擇權，可能加劇市場波動，導致美股在重要數據公布後暴漲暴跌。

選擇權 科技股

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