下季漲電價 金額歷來最多

由於燃料成本飆高導致電力公司虧損創紀錄，南韓計劃明年第1季再調漲電價，調漲金額將是歷來最多，此時通膨仍居高不下，消費者勢必面臨更沉重的苦痛。

韓聯社報導，南韓產業通商資源部30日宣布，消費者和工業用電的電費將在明年第1季一口氣每度調漲13.1韓元（0.01美元），調漲金額遠高於本季的每度2.5韓元，一家四口每月電費預估平均將增加至少4,022韓元。韓國電力公司（KEPCO）同日也發布聲明宣布相同的調漲金額。彭博資訊指出，這將是南韓電費歷來最大的單季調漲金額，今年全年也不過調漲19.3韓元。

產業通商資源部表示，為因應飆高的燃料價格、並讓債務沉重的韓國電力公司管理恢復正常，調漲電價勢不可免。

韓國電力公司今年1~9月累計淨損21.83兆韓元，創史上新高，全年淨損預料將超過30兆韓元，遠遠超過去年的1.12兆韓元。韓國電力公司已經實施一系列自救措施，包括整頓海外事業、處分不動產等各種撙節行動，但產業通商資源部表示，這些計畫都難克服當前危機。