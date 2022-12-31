韓加碼半導體稅務優惠

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

南韓總統尹錫悅已下令內閣，為半導體和其他戰略產業研擬更多稅務優惠措施，以維持產業競爭力。他也抨擊反對黨國會議員，在各國爭相砸大錢支持半導體發展之際，他們反而在阻礙南韓的努力。

南韓國會上周通過「韓版晶片法」，對半導體等戰略產業的大企業投資，提供8%的稅務減免措施，比原先的6%提高2個百分點，卻遠低於執政黨尋求的20%，尹錫悅旋即發表措辭強烈的聲明，批評這項法案。

隨著中國大陸、美國及日本等地都砸錢支持晶片業，尹錫悅政府正因支持國內晶片業力道不足而挨批。尹錫悅說，政府提議的減稅方案未經充分討論，「令人遺憾」，「尤其半導體等國家戰略科技是一種國安資產，也是我們產業的核心技術，所以我希望財政部在和相關部會諮商後，積極評估為國家戰略產業擴大稅務優惠的方式」。

根據日經新聞調查，日本逾八成企業領袖支持政府推動半導體在地生產的計畫。約百位受訪的大企業領導人多同意，政府提出的措施有助讓晶片供應穩定。

半導體 尹錫悅 南韓

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