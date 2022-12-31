美電動車補助 適用外國製品

經濟日報／ 編譯季晶晶林奇賢／綜合外電
根據美國財政部，透過租賃商務車條款，部分進口電動車也符合抵稅補助資格。（美聯社）
根據美國財政部，透過租賃商務車條款，部分進口電動車也符合抵稅補助資格。（美聯社）

美國政府29日就電動車抵稅優惠的規定提出解釋，部分進口電動車符合通膨削減法案（IRA）提供的抵稅資格，有助紓解歐、亞盟國的疑慮，且表示最終定案時間延到2023年3月，讓官員能有更多時間解決複雜的法律問題。亞洲電動車製造商和相關供應商股價30日應聲上漲。

美國8月通過規模4,300億美元的通膨削減法案，定明年元旦起實施，其中約3,700億美元將投入氣候與潔淨能源計畫，美製電動車和電池可享稅金減免。原先的方案是只要向銷量不到20萬輛的製造商，購買電動車或插電式油電混合車，便能申請多達7,500美元的補貼。

最新公布的計畫則放寬銷量門檻，特斯拉、通用等美國大型車廠生產的電動車也符合補貼資格。

另外，企業購買的電動車若是用於租賃等商務目的，同樣也可享有高達7,500美元的稅務減免，如此一來部分在北美地區以外組裝的電動車，也符合補助資格，代表拜登政府有意消除盟邦的疑慮。

部分亞洲電動車製造商和相關供應商股價30日應聲上漲。在香港上市的理想汽車和小鵬汽車盤中一度上漲逾4%、比亞迪一度漲2.5%，吉利與蔚來汽車最高漲逾2%。

特斯拉的供應商中，文燦集團和寧德時代一度漲逾2%，台灣的和大工業盤中曾漲2.5%。

歐盟執委會30日聲明表示，「樂見」美國就商用車綠色補助計畫推出的指導方針，「重新確認」歐盟企業仍可獲得一些利益。先前在美國政策下，如果選購電動車的美國消費者購買美國貨，將可獲得許多優惠，這讓歐洲和日本、南韓等國坐立不安。

但租賃車有資格成為商務車，立即引發參議員曼欽不滿。他指出，該解釋屈服於想鑽漏洞的公司，明顯不符立法意旨，要求官員暫緩實施商務和消費者電動車抵稅優惠，直到財政部發布「適當指南」。

曼欽表示，他將在國會明年復會時提案，「進一步澄清法律的初衷」。他那一票是民主黨能推進IRA立法的關鍵，他認為，如果沒有嚴格的美國製造的規定，將補貼到中國大陸和其他美國對手國家的生產。

美國 通膨 歐盟

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