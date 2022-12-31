今年黃金需求 55年最高

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

各國央行今年搶購黃金的速度為1967年來最快，分析師指出，中國大陸和俄羅斯為黃金的主要買家，顯示部分國家急於分散準備金的配置，以降低對美元的依賴。

英國金融時報（FT）報導，世界黃金協會（WGC）編製的數據顯示，黃金今年的年需求量為過去55年來最高。這份上月出爐的報告估算，各國黃金的購買量超出央行所發布的官方數據，引發外界臆測黃金買主的身分和動機。

紐約黃金期貨30日早盤報每英兩1,823美元，本季漲逾8%，至少是2020年第2季以來最佳表現，全年則小跌0.3%，不過從9月的兩年多低點至今已漲將近200美元，主要是因為市場預期聯準會（Fed）即將放慢升息腳步。

BullionVault公司研究主管艾許說，各國央行搶買黃金，顯示在美國和盟國凍結俄國的美元準備後，地緣政治情勢充滿了不信任、猜疑及不確定性。

上次黃金購賣量如此之大，是全球貨幣體系歷經歷史性轉折的1967年。當年歐洲各國央行向美國購買大量黃金，導致金價上漲和倫敦黃金共保組織的衰敗，加速了布雷頓森林體系的崩潰。該體系將美元的價值與黃金掛鉤。

WGC上月估算，今年來全球官方金融機構的黃金購買量共達673公噸，光今年第3季各國央行就大買了近400公噸，為2000年開始統計這項數據以來最大的單季購買潮。然而國際貨幣基金（IMF）和各別央行的數據顯示，第3季的黃金採購量為333噸。

其中的差距，可能來自於俄、中央行以外的官方金融機構也在購買黃金，卻未呈報這些準備。

中國人民銀行（央行）本月稍早曾說，11月黃金持有量增加32公噸，為2019年以來首次增加。WGC表示，大陸的購買量幾乎肯定更高。

美國 中國人民銀行 俄羅斯

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