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特斯拉交車量可望再創紀錄 但今年股價暴跌已難回天

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
分析師認為，特斯拉今年第4季的交車量可望再創紀錄。路透
分析師認為，特斯拉今年第4季的交車量可望再創紀錄。路透

美國電動車大廠特斯拉本季可望再度繳出破紀錄的交車成績，但這可能無法令投資人滿意，因為特斯拉仍面臨高通膨、利率上升、中國大陸產能受限、和需求放緩等挑戰。在2022年倒數幾個交易日股價雖見反彈，但仍無法扭轉全年暴跌逾65%的事實。

在年終之際，特斯拉為去化庫存，於美國市場對Model 3和Model Y等車款罕見折價7,500美元，並提供1萬英里的免費超充里程。美國政府自明年元旦起，透過通膨削減法案（IRA）恢復為特定電動車提供7,500美元的補助。

投資人最在乎的就是特斯拉的交車量，以觀察該公司是否能維持強勁的成長。據彭博資訊訪調16位分析師的結果，特斯拉第4季的全球交車量可望衝上42萬760輛，超越前一季所創的紀錄34萬3,830輛。

特斯拉為了完成連續數年交車量年增幅都達50%的目標，可能必須犧牲利潤率。特斯拉已在中國大陸針對產品降價。

特斯拉 美國 通膨

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