日銀連續三天大買公債 修理投機客

日本銀行（央行）30日宣布，已連續三天買進空前金額的日本公債，以對抗市場投機人士賭日銀即將放棄寬鬆政策的意圖。整個12月日銀以固定利率及固定數量購買的公債總額，共達約17兆日圓，也創單月新高。

日銀30日除了以0.50%的殖利率，無限量買進10年期公債之外，並無限量買進2年期及5年期公債，殖利率分別為0.04%及0.24%；另外並買進7千億日圓的1~10年期公債，及3千億日圓的10~25年期公債。日銀29日晚間並表示，下周將對銀行業提供兩年期的0利率貸款。

日銀於12月20日宣布，將殖利率曲線控管（YCC）措施的上限從0.25%提高到0.5%。日銀雖表示此舉是為了改善債市運作機能，但市場卻解讀成這是日銀放棄YCC的第一步，因此加重日債空單部位。藍灣資產、施羅德集團等機構都表示，已經加重日債空單部位，一些機構也買進日圓。

三菱日聯證券債市專家表示，日銀可能無法容忍較短期公債殖利率上升。由於下周外國投資人將結束耶誕／新年假期，重返市場，加上下周日本財務省將標售新公債，因此日銀趕在本周末前採取預防性措施。

10年期殖利率30日下降4.5基點，報0.41%；日銀大買公債雖對日圓不利，但日圓對美元仍一度升值近1%。

由於日本投資人持有2.4兆美元的外國債券，因此日銀一旦無法抑制殖利率上升，可能激勵日資回流日本，從而使全球債券承受全面性壓力。