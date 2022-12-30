快訊

湖濱第一排被冰封！加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

談民進黨敗選後檢討 日本學者小笠原提4錯誤：慰留蘇貞昌是失敗決定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球股市崩跌肇因 回顧2022世界經濟遭遇的「九大亂流」

經濟日報／ 編譯王巧文易起宇／綜合外電
2022年的全球經濟關鍵詞無疑是「通膨」。美聯社
2022年的全球經濟關鍵詞無疑是「通膨」。美聯社

2022年的全球經濟關鍵詞無疑是「通膨」。受到新冠疫情及俄烏戰爭的影響，今年來全世界生活成本飆升，央行趕忙積極升息，拖累全球股市今年來暴跌逾20%，衰退風險也持續逼近。以下回顧世界經濟2022年遭遇的九大亂流：

物價震撼

今年世界各國通膨竄升，一些工業經濟體的物價飆漲二位數。經濟學家認為，通膨的背後主因，包括新冠疫情擾亂勞動市場並干擾供應鏈、俄烏戰爭推升大宗商品價格，以及政府刺激措施支撐了消費者支出等。

貨幣緊縮

為打擊高漲的通膨，各國央行紛紛迅速升息，形同宣告便宜資金時代落幕。美國聯準會（Fed）等主要央行已聲稱未來將繼續升息。Fed主席鮑爾更表明：「我們還沒達到足夠限制性的政策立場，將維持既定方針直到完成任務」。

復甦停滯

生活成本飆升與利率攀揚都使家庭支出遭遇壓力，各國經濟的疫後復甦動能因而在今年減弱，明年可能更糟。國際貨幣基金（IMF）預測，全球經濟成長將低迷很長一段時間。

戰爭衝擊

俄羅斯2月入侵烏克蘭，及隨後西方對俄國的制裁，帶動石油、小麥等主要商品價格飆漲，依賴進口糧食和能源的窮國受創最深重，斯里蘭卡甚至被迫債務違約。在俄烏戰爭前仰賴俄國能源的歐洲，天然氣和電力成本也衝破新高，如今價格已從歷史高點回落。

強勢美元

Fed快速升息，拉抬美元匯率締造七年來最大升幅，雖然幫助減緩了美國的部分通膨壓力，但卻加重其他國家的壓力。

債務壓力

進口成本、借貸成本和美元匯率同時高漲，導致部分新興經濟體陷入債務麻煩。跨國金融機構估計，逾半數開發中經濟體若非已陷入債務危機、就是即將陷入危機。在埃及、巴基斯坦等國求助之際，IMF今年的放款金額可望打破紀錄。

供應緊俏

新冠疫情導致的全球供應鏈大亂，今年已大幅緩和，有望改善明年的貿易情勢、並且減輕物價上漲壓力，但「世界工廠」中國大陸取消清零政策後的前景，仍是一大未知數。

勞動市場韌性讓央行頭痛

今年全球勞動市場意外強韌，而且勞工正爭取加薪以抵銷通膨上漲的影響，正促成勞工薪資上漲，讓央行官員頭痛不已。若是企業尋求轉嫁提高的聘僱成本，可能引發出現薪資物價上升螺旋。最近罷工也將變得更加頻繁。

房市大跌

部分國家的房價在新冠疫情挺升後，今年轉為下跌，而且由於利率升高也拉高房貸成本之際，許多分析師預期明年房價下跌範圍將擴大，從而威脅經濟成長，因為房價上漲帶給屋主的財富效應常嘉惠成長，在房價下跌時帶來反效果。

展望未來

今年底世界經濟在今年底的一大特色是，難以研判未來發展。在從新冠疫情爆發到俄烏戰爭開打期間，常被引用的政策不確定性指標都處於歷史高點，代表想以今年趨勢推估明年發展的人，都須保持謹慎。

通膨 債務危機

延伸閱讀

烏克蘭購買1400架無人機 研發「自爆機」迎擊俄國

2022台股封關日收紅！全年跌逾22% 平均每位股民賠百萬

美國放寬電動車補助規定 激勵亞洲電動車類股大漲

還在漲！Q3全國房價再創歷史新高、這都最多

相關新聞

全球股市崩跌肇因 回顧2022世界經濟遭遇的「九大亂流」

2022年的全球經濟關鍵詞無疑是「通膨」。受到新冠疫情及俄烏戰爭的影響，今年來全世界生活成本飆升，央行趕忙積極升息，拖累...

全球航運業引頸期盼 運價終於止跌！SCFI運價指數終結連27跌

全球航運業引頸期盼運價終於止跌，貨櫃運價指數終止連27周下跌，根據今(30)日出爐最新一期SCFI貨櫃運價指數上漲0.4...

FTX日本子公司宣布 明年2月將歸還客戶資產

破產的加密幣交易所FTX的日本子公司30日表示，將從明年2月起歸還客戶資產。

股神巴菲特打破不碰家鄉政治慣例 全是為了「這件事」

有「股神」稱號的波克夏公司執行長巴菲特打破向來不碰地方政治的慣例，敦促他的家鄉奧瑪哈放棄路面電車計畫，因為他認為造價太高...

2022全球市場狂舞 皆因這3個關鍵詞

2022年的金融市況，怎一個「瘋」字了得？從股市、債市、房市到加密幣市場，全都跌得慘兮兮，讓投資人欲哭無淚。如何解釋熊市...

特斯拉經驗難以如法炮製 電動車新創面臨籌資難題

電動車新創公司距離成為藍籌股有多遙遠，取決於投資人的看法：投資人對其估值愈樂觀，這些公司就愈有機會成為藍籌股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。