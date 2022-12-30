高通估庫存修正約需兩季 正轉移資源到汽車與IoT部門

行動通訊晶片大廠高通（Qualcomm）財務長財務長帕爾基瓦拉（Akash Palkhiwala）接受華爾街日報訪問時表示，預估晶片庫存修正需要兩季才會回到較佳的水準，明年全球有許多不確定性，因此正調降較成熟事業領域的支出，把資源轉到汽車和物聯網（IT），並且正在裁減特定部門的員工。

高通11月已再度調降智慧手機出貨量預測，預期手機晶片銷售將下滑低二位數百分比，減幅甚於之前預測的中間個位數百分比，並且正調降營運成本，加碼新事業。

帕爾基瓦拉表示，明年全球多不確定性，包括總體經濟環境、美中及歐洲局勢，還有中國大陸的新冠疫情，一些客戶都有龐大庫存，因此在規劃明年時，高通做了遠比以前更多的總經情境計畫，試圖量化影響。

他認為，庫存修正要花兩季才會降到較佳的水準。他說，在供應鏈出現限制時，原本的設備製造商會建立稍微多一點庫存，也很正常，但現在供應鏈限制已消失。

展望明年支出，帕爾基瓦拉說，正在調降較成熟的事業領域支出，把資源和資金轉向帶動該公司成長的汽車和物聯部門，而且也在縮編特定部門的人員，同時正在準備緊急應變計畫，但若需要採取更多行動，就會去做。