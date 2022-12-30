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油價下跌 因中國大陸疫情令市場擔憂需求前景 金價上漲

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
國際油價周四（29日）下跌，主要是愈來愈多國家出於疫情的擔憂，對來自中國大陸的旅客實施限制，令投資人擔憂需求前景。路透
國際油價周四（29日）下跌，主要是愈來愈多國家出於疫情的擔憂，對來自中國大陸的旅客實施限制，令投資人擔憂需求前景。路透

國際油價周四（29日）下跌，主要是愈來愈多國家出於疫情的擔憂，對來自中國大陸的旅客實施限制，令投資人擔憂需求前景，中國疫情肆虐也對銅價帶來壓力。金價則上漲。

油價下跌 因中國大陸疫情擔憂加深

布蘭特原油2月期貨下跌1.2%，報每桶82.26美元；紐約德州原油2月期貨下跌0.7%，報每桶78.40美元。

北京政府鬆綁防疫措施後，當地疫情急速升溫，促使一些國家對來自中國大陸的旅客實施更嚴格的入境規定。

美國、日本、印度和台灣宣布將對從中國入境者進行新冠病毒篩檢後，英國也在評估是否對從當地來的旅客實施同樣的限制。這些因素蓋過了對中國需求長期復甦的樂觀預期。

美國能源資訊局（EIA）數據顯示，上周原油庫存意外增加，因進口攀升且出口下降。

另一方面，美元走軟和俄烏戰事升級支撐著油市，讓29日盤中一度超過2%的跌幅收斂。

俄羅斯周四稍早向烏克蘭發射數十枚導彈，目標是基輔和其他城市，這是莫斯科自戰爭爆發以來最大規模的空襲之一。

同時，TC Energy Corp表示，Keystone管道現已恢復營運。這條輸送量為每日62.2萬桶的管道數周前在堪薩斯州農村地區發生重大漏油事故，一度影響美國供給石油的能力，提振了油價。但如今卻未對29日油價造成波瀾。

金價延續漲勢 銅價下跌

現貨金價上漲0.6%，至每英兩1,814.91美元，紐約黃金期貨收漲0.6%，報每英兩1,826美元。

金價周四攀升，因日前公布的美國初請失業金數據顯示，勞動市場降溫，緩解了市場對美國聯準會（Fed）明年更激進升息的擔憂，引發美元走軟。

美國勞工部公布，在截至24日的當周，首次申領失業救濟金人數（經季節性調整後）較前周增加9,000人至225,000人，符合分析師預期。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，就業數據導致美元有所疲軟，美債殖利率回落，推動黃金逆轉走勢。他也說，適逢耶誕節和新年假期，交易清淡。

在中國大陸經歷嚴重疫情之際，目前也是冬季工業金屬季節性需求疲軟的時期，將持續到1月底的農曆新年假期之後。銅價下跌0.3%，而倫敦金屬交易所其他主要金屬漲跌互見，鉛上漲2.5%，鋅下跌0.7%。

美國 疫情 金價

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