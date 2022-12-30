台積電ADR追隨費半上漲4% 較台北交易溢價4.7%
台積電ADR周四大漲4%，收在76美元，較台北交易溢價4.7%。費城半導體指數漲3.3%。
美國股市周四（29日）收高，在交投清淡中由成長股領漲。上周初領失業金數據顯示，美國聯準會（Fed）為遏制通膨所採取的升息行動，可能開始削弱勞動市場的力道。
道瓊工業指數上漲345.09點，漲幅1.1%，至33,220.8點，標普500指數上漲66.06點，漲幅1.8%，收在3,849.28點，那斯達克綜合指數上漲264.80點，漲幅2.6%，報10,478.09點。費城半導體指數勁揚81.45點，漲幅3.3%，攀抵2,534.94點。
台灣加權股價指數昨天下跌88.08點，或0.6%，收在14,085.02點，台積電跌1.1%，報446.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 97.69 +3.25 93.80 4.15
中華電 CHT 112.87 +0.57 113.00 -0.12
台積電 TSM 466.96 +4.02 446.00 4.70
聯電 UMC 41.35 +3.70 40.75 1.47
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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