快訊

博客來和解遭質疑 委任律師批「陰謀論」不實列5點澄清

足球／巴西球王比利辭世 享壽82歲

交投清淡中成長股率美股反攻 那指漲逾2% 費半勁揚逾3%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國股市周四（29日）收高，在交投清淡中由成長股領漲，那指漲逾2.5%，費半漲幅更超過3%。美聯社
美國股市周四（29日）收高，在交投清淡中由成長股領漲，那指漲逾2.5%，費半漲幅更超過3%。美聯社

美國股市周四（29日）收高，在交投清淡中由成長股領漲。上周初領失業金數據顯示，美國聯準會（Fed）為遏制通膨所採取的升息行動，可能開始削弱勞動市場的力道。

道瓊工業指數上漲345.09點，漲幅1.1%，至33,220.8點，標普500指數上漲66.06點，漲幅1.8%，收在3,849.28點，那斯達克綜合指數上漲264.80點，漲幅2.6%，報10,478.09點。費城半導體指數大漲81.45點，漲幅3.3%，攀抵2,534.94點。

日前公布的數據顯示，美國上周初領失業金人數有所增加，且連續申領失業金人數達到2月以來的最高水準。

受此消息影響，美國10年期公債殖利率下跌2.2個基點，至3.864%。

The Colony Group首席投資策略師Jason Blackwell指出：「市場似乎樂見就業報告中連續申請失業金人數溫和增加，這符合預期，並提供一些經濟可能軟著陸的證據。」

標普500指數11大類股全數上漲，通訊服務股和科技股表現最佳，漲幅近3%。

GLOBALT Investments投資組合經理Keith Buchanan表示：「這只是一種喘息，最近賣壓席捲市場，我們可能稍微鬆一口氣。這讓股市有了上漲的空間，在成交量較低的情況下，這可以帶來還不錯的一天。」

特斯拉勁揚8.1%，此前這家電動車大廠的執行長馬斯克對員工喊話，不要「被股市的瘋狂現象影響」

在過去幾個交易日中受到打擊的蘋果、Google母公司字母、微軟和亞馬遜均上漲逾2.5%。

今年來，Fed激進升息已重創股市，標普迄今下跌19.3%，科技股跌幅較深，那指下跌近33%。在標普各大類股中，對利率較敏感的高成長股，如科技類股、非必需消費品股和通訊服務股表現最差。能源股逆勢上漲，今年來漲幅達到57%。

投資人對獲利穩定的高配息股票的青睞，限制了道瓊工業指數的跌幅，該指數今年來僅下跌8.5%。

特斯拉今年迄今暴跌66%，亞馬遜同期跌50%，是標普非必需消費品類股下跌38%的主要原因。在投資者將資金轉出本益比偏高的高成長股後，導致1.6兆美元左右的市值蒸發。

指數 標普 失業

延伸閱讀

技術分析師：蘋果恐遭熊纏抱、步上其他FAANG股後塵

蘋果、特斯拉股價斷崖式下跌 美媒直指：受中國當局政策影響

特斯拉投資人哭喊「到底能跌多低？」 最慘苦主股價縮水10倍

確診工人可回崗新冠疫情迅速蔓延 中國復工復產難度大

相關新聞

聖誕行情終現 那指大漲2.6%

隨著進入2022年的最後交易日，美股終於大漲。

特斯拉墜落 散戶不離不棄

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克28日對員工喊話，不要「被股市的瘋狂現象影響」。他勉勵員工：「持續繳出優異表現，市場將會...

陸對亞洲鄰國貿易激增

儘管美國持續尋求說服各國減少依賴中國大陸，但在新興國家經濟成長、企業調整供應鏈之際，大陸與亞洲國家的貿易關係正在加深。

美會計師稽核師 兩年少30萬

美國過去兩年有超過30萬名會計師和稽核人員離職，下滑幅度達17%，進入這一行的大學生人數也變少，無法彌補離職造成的人力缺...

四領域遠距工作 不退燒

美國就業市場過去三年暴落又暴起，2023年又會是什麼景況？人力資源網站ZipRecruiter推論未來一年美國就業市場的...

經典骨董車拍出佳績

今年經典骨董車的銷售十分暢旺，使RM蘇富比、Gooding & Co.等經典車拍賣領域的佼佼者，在今年寫下歷來數一數二的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。