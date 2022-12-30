華爾街銀行傳大砍獎金

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

高盛集團執行長蘇德巍（David Solomon）在給員工的年終訊息中表示，公司正準備進行新一輪裁員，近幾周內將公布計畫。另一方面，華爾街多家大型銀行也傳出將大砍獎金的消息。

彭博資訊報導，蘇德巍表示：「我們正在仔細評估，雖然仍在討論，但預期將在1月上半月削減人力。」「有許多因素影響情勢，包括正在減緩經濟活動的緊縮貨幣環境。對領導團隊來說，重點是讓公司為度過這些逆風因素做準備。」

知情人士本月稍早表示，高盛尋求裁員多達8%，或相當於多達4,000人，以限縮獲利和營收下滑的情況。管理層已經要求釐清可能的削減成本目標，還沒決定最後的裁員人數。高盛不願對上述消息置評。

高盛年度營收可望達480億美元，是歷來表現第二佳，僅次於2021年的紀錄。然而，花大錢進軍消費金融業務、隨後又撤出，再加上技術支出與整合營運，導致今年成本失血。

高盛主管曾說，該銀行員工數從2018年底以來已膨脹34%，今年第3季已超過49,000人。

另據華爾街日報報導，知情人士透露，為因應交易數量銳減，華爾街銀行正大幅削減獎金總額，包括高盛將大砍多達四成獎金。

知情人士說，摩根大通、美銀、花旗集團和Jefferies金融集團等銀行的主管都正在推動計畫，將獎金總額削減約30%。

華爾街日報 團隊

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