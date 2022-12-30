各國加碼緊縮 市場剉咧等

儘管今年來各大央行祭出升息已衝擊從股市到加密貨幣等風險資產的價格，但明年加強量化緊縮（QT）政策的行動可能只會為市場帶來更多波動。

聯準會（Fed）今年6月起開始縮減資產負債表，迄今縮減3,500億美元，遠低於5,600億美元的預期縮表目標。這大致是因為利率上升，使得抵押貸款借款人的預先還款金額降低，自然到期的抵押擔保證券（MBS）因而減少。不過，聯準會可能會開始直接出售MBS，這會加快縮表步調。

為彭博資訊撰寫MLIV時評的總經策略師懷特表示：「隨著貨幣市場基金對買進美國國庫券依然欠缺興致，代表量化緊縮對市場流動性和風險資產的衝擊將日益提高。」懷特並指出，量化緊縮如何展開和其展開的速度一樣重要，聯準會不再是新債的買家，因此必須要有其他的買家。其他主要央行也在緊縮貨幣政策，英國央行今年3月就不再把到期債券的資金重新進行投資，且11月開始賣短債。

儘管分析師預期到明年底公債殖利率會下滑，但目前已開發國家公債的隱含波動程度則是過去三年平均值的約兩倍。2023年將是主要央行量化緊縮政策可能真正開始產生負面影響的時候。