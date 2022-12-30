陸邊境解封 航空業觀望

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

大陸本周宣布將解除邊境管制，旅遊需求可望大增，但全球各大航空公司暫且保守以對，不願立即增加航班並調度其他航線的飛機。

據航班資料分析公司睿思譽（Cirium）統計，本周預訂安排1 、2、3月飛往大陸的航班，較上周增加不超過2.9%，遠低於每個月動輒增加100個班次。今年剩下幾天規劃的入境航班也不見調整，可見大陸1月8日起放寬隔離措施，尚未說服航空公司大幅調整航班。

亞太航空公司協會（ AAPA）總幹事梅儂表示，大部分航空公司寧可先觀望看看情況，最近才剛解禁的香港，就可列為參考指標。

相較於航空業者的謹慎觀望，旅遊網站Trip.com統計，本周入境免隔離的消息一出，大陸民眾隔天一早預訂機票的比前一天便大增254%，反映出大陸民眾熱切出國的心。陸客前五大熱門去處為新加坡、南韓、香港、日本和泰國。訂飛往新加坡的機票大增600%，飛往其他四個目的地的機票大增400%。

大韓航空目前每周在大陸七個城市有九個航班，下個月起將增為九個城市15個航班。不過，南韓旅行社 Modetour Networks主管說，「我們仍擔心冬季疫情再度爆發，需求將隨之降溫」。

航班 機票 香港

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