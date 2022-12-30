陸對亞洲鄰國貿易激增

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
儘管美國持續說服各國減少依賴中國大陸，但數據顯示，大陸與亞洲國家的貿易關係正在加深。（美聯社）
儘管美國持續說服各國減少依賴中國大陸，但數據顯示，大陸與亞洲國家的貿易關係正在加深。（美聯社）

儘管美國持續尋求說服各國減少依賴中國大陸，但在新興國家經濟成長、企業調整供應鏈之際，大陸與亞洲國家的貿易關係正在加深。

華爾街日報（WSJ）分析中國大陸海關數據，發現自美國在2018年7月首度對大陸進口品加徵關稅以來，大陸與印尼、馬來西亞、新加坡和越南等十個東南亞鄰國的進出口貿易總額累計成長71%，在11月底止的過去12個月達到9,790億美元。

同期間，大陸與印度的貿易成長49%；相較下，大陸與美國和歐洲的貿易僅分別成長23%與29%，凸顯出大陸與亞洲經濟體的貿易成長速度，輕易超過了大陸與其他大國的貿易成長速度。

經濟學家表示，這個趨勢的背後原因，是強大的經濟力量會迫使較小經濟體與較大經濟體綁定，而且大陸在供應平價手機、基本款汽車、便宜工廠機械與設備占有優勢地位，而這類產品在快速成長的新興國家很暢銷。此外，大陸為因應美國加徵關稅，降低許多針對世界其他國家的進口關稅，使亞洲製造的產品對大陸企業和消費者來說更便宜。

大陸與亞洲鄰國貿易不斷成長，也反映出美中分歧愈演愈烈的影響，除了2018年爆發的美中貿易戰，再加上後來新冠疫情干擾，讓全球供應鏈重新調整。許多在大陸營運的製造商尋求將部分產線轉移到鄰近亞洲國家，目的是避開關稅，或降低美中關係惡化將帶來風險。

然而數據顯示，這種重新調整通常反而會強化大陸與亞洲其他國家的貿易，而非減少貿易，這反映出製造過程需要大量零組件與數個階段組裝的複雜性。例如，在越南或印度組裝一支智慧手機，需要製造商在亞洲地區運送大陸製造的零組件和基本材料，然後才能把成品運往終端客戶的手中。

如此一來，美國將發現，如果不採取更多具體措施來促進他國與美國龐大的國內市場貿易，就很難使亞洲國家遠離中國大陸。經濟學家說，這類具體措施包括簽署貿易協議、加入區域貿易協定、或是能夠擴大接觸美國消費者的措施。

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