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法拉利登汽車股最佳 跌幅最小

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

對汽車類股來說，今年可說是「少輸為贏」的一年，看的是在沉重的賣壓下，哪些相關股票的跌幅最小，而超跑品牌法拉利就此脫穎而出。

在2021年順風順水的汽車類股，今年的表現差強人意，出現電動車新創公司泡沫化的情形，也面臨車輛庫存低、利率升高等挑戰。此外經濟衰退疑慮和需求破壞等情況，也衝擊汽車類股的表現。FactSet汽車指數今年來下跌約38%，主要車廠和電動車新創公司的跌幅都達到二位數，把2021年的漲幅部分或盡數回吐。

前景一度看好的電動車新創公司，淪為最大的輸家，部分業者財務出狀況，或增產的速度不如預期，包括Rivian、Lucid、Canoo、Nikola等業者，今年迄今的跌幅達76%或更多。傳統車廠的跌幅較小，通用汽車、福特汽車分別下跌逾40%、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）、日產、豐田、福斯的跌幅為逾25%。

股價跌幅最小的汽車股為法拉利，今年來約下跌18%，成為全球表現最佳的汽車股。法拉利的股價之所以較有撐，是因為據FactSet估算，該公司每輛車的平均售價高達約32.2萬美元。

即便車輛售價如此高昂，人們對法拉利仍趨之若鶩，排隊等車的名單非常長。該公司限制每年的汽車產量，以保留定價權力和產品的稀缺性，這種策略為法拉利帶來強勁的利潤率，也確保工廠短期內不會閒置。

法拉利執行長威格納在第3季法說會上說，今年的產能在11月初多已銷售一空，他預估2023年的市場需求依舊強勁，不受全球經濟情勢影響。

法拉利 經濟衰退 日產

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