技術分析師：蘋果恐遭熊纏抱、步上其他FAANG股後塵

電動車大廠特斯拉股價27日跌到兩年低點，隨後強彈，29日看來正邁向連漲兩日，美國科技股否極泰來了嗎？分析師認為言之過早，另一科技巨頭可能正遭「熊抱」，在這些科技大咖股觸底之前，美股還不會止跌。

財經網站MarketWatch報導，科技大咖股後市表現如何，對美股大盤走勢能否止跌回升至關重要。然而，市場觀察家指出，蘋果公司（Apple）可能淪為下一個遭熊抱緊處理的受害者。

比起其他大型科技股，這家iPhone製造商今年來股價表現相對較佳，年初至今「只」跌29%。相形之下，其他「FAANG」成員跌幅更深：臉書母公司Meta今年來跌65.6%，同時期亞馬遜跌50.9%，Netflix跌54%，Google母公司Alphabet也跌40.24%。

22V Research分析師John Roque在研究報告中表示，今年來蘋果股價比其他FAANG成分股站得穩，但接下來蘋果可能成為下一個慘遭熊狙擊的受害者。他指出，該股28日以52周新低價126.04美元收盤，跌破130美元附近的重要支撐價位。這價位低於此刻逐漸往下移的40周移動平均線。

轉述Roque報告摘要的@TheChartReport分析師Patrick Dunuwila寫道：「在方舟創新ETF（代碼ARKK）、特斯拉（TSLA）、Meta（META）、亞馬遜（AMZN）跌勢開始加速之前，也曾出現一模一樣的情況。」換言之，他推測蘋果也可能步上後塵，跌勢開始加劇。

據Roque研判，蘋果股價可能下探100美元。他還說，除非由蘋果、亞馬遜、Alphabet、微軟和特斯拉組成的「五大咖指數」（Big 5 index）觸底，否則美股大盤止跌無望。

財經部落格The Market Ear指出，蘋果股價已跌到關鍵價位，「125美元是必須守住的價位」，而「大盤未來怎麼走，蘋果是關鍵」。