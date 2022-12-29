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可別東施效顰！科技大咖致勝公式犯了3大錯誤

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
科技股2022年災情慘重，科技巨擘Google、亞馬遜和臉書今年股價跌掉40%至60%。圖／路透
科技股2022年災情慘重，科技巨擘Google、亞馬遜和臉書今年股價跌掉40%至60%。圖／路透

科技股2022年災情慘重，科技巨擘Google、亞馬遜和臉書今年股價跌掉40%至60%，其他不賺錢的高風險性投機股就更別提了。有志創業者和科技股投資人可從過去這一年學到寶貴的教訓。

金融時報（FT）報導指出，這個教訓是：以有瑕疵且無利可圖的產品火速衝高銷售、擴大規模大搶市占，也許曾是矽谷科技巨人克敵制勝的公式，但這種策略如今套用在大多數產業已行不通。有意模仿的科技創業者，應避免受下列三種觀念誤導。

錯誤一：觸及率比獲利重要

過去20年來，矽谷網路巨人有一套建立市場支配地位的策略：迅速創新並火速推出產品/服務以吸引用戶。背後邏輯是：先擴大規模，就能抵禦、擊垮或併購潛在競爭對手，賺不賺錢等以後再說。

在低利率時代，投資人為追逐更高收益，欣然接受「首重未來成長展望甚於短期盈餘」的說詞。但如今全球央行大幅提高利率抗通膨，銀行存款和頂級信評債券的投資魅力增強，投機色彩濃烈又尚未轉虧為盈的公司，和其他風險性資產一併遭到嫌棄。高盛無獲利科技股指數從2021年2月的峰頂墜落77%。

錯誤二：速度至上無需力求完美

許多大型科技公司靠軟體致富，而軟體具有能輕易更新的特性，且大量散布的成本幾近於零。這鼓勵業者快馬加鞭推出產品、先建立廣大用戶基礎，產品若有瑕疵可待日後修補。

然而，今天要因應世上最重大的挑戰，如改善健康、降低碳排量等，皆非純粹數位的產品可勝任，都與實體世界密切相關。這需要不同的做法。例如，生產一部車或開發新藥，必須一推出就確定正確有效並符合法規標準。況且，生產設備和分銷網路並非空中樓閣，無法像變魔術般變出，或是輕易更改。

在實體領域，創新者可能眼睜睜看著領先優勢瞬間蒸發，被生產和分銷經驗豐富的對手迎頭趕上。特斯拉（Tesla）在美國電動車市場的占有率五年前高達79%，今已跌破65%，S&P Global Mobility估計到2025年可能跌到20%以下，理由是其他汽車大廠迅速推出更便宜的新款電動車，特斯拉建新廠的腳步則趕不上。

錯誤三：用戶套牢後就不離不棄

大型科技公司的模仿者以為，用戶一試變主顧，習慣了就套牢了，不會再轉檯。許多數位服務和電商公司對此信以為真，以為封鎖防疫期間生意快速成長，已為持之以恆的長期營收成長揭開序幕，殊不知那時營收暴增只是非常時期的暫時現象，在解封重啟面臨競爭壓力後，就迅速消退。

疫情期間一飛沖天的公司，如視訊會議服務商Zoom Video Communications、美食外送新創公司Delivery Hero和健身器材公司派樂騰（Peloton），已從雲端墜回地面。

AlixPartners產業部門全球主管David Garfield說：「大致而言，在科技業，特別是軟體業，網路效應是一大優勢來源，但. . .競逐市占的模式在其他許多行業並不可行。」把產品打造得無懈可擊，聽起來平凡無奇，在多數產業卻是持久成功的關鍵。

科技股 矽谷

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