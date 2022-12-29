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紙張電池、尿液肥料 2023環保議題大

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
因為電池技術興起，相關鋰礦、幾丁質等原料需求也攀升，目前科研界正研發以紙張為原料的電池或強化電池循環使用技術。（Photo by Rob Nunn on Flickr under C.C. License）
因為電池技術興起，相關鋰礦、幾丁質等原料需求也攀升，目前科研界正研發以紙張為原料的電池或強化電池循環使用技術。（Photo by Rob Nunn on Flickr under C.C. License）

人類與環境衝擊愈來愈大，保育議題將成關鍵！因為電池技術興起，相關鋰礦、如甲殼素等原料需求也攀升，科研界正研發以紙張為原料的電池或強化電池的循環使用技術。此外，肥料問題影響環境，應透過回收動物尿液、自然肥料等方式，減少化學物質的汙染。

籲電池循環使用

衛報》報導，隨著塑膠、新藥與電池等需求上升，「幾丁質」（含氮的多醣類物質，為蝦、蟹、昆蟲等甲殼的重要成分，又被稱為「甲殼素」）為其中不可或缺的原料，導致貝殼、蝦蟹的捕撈量遽增。環保人士呼籲，可以從昆蟲採集相關物質，減少對生物多樣性的破壞。

其中，隨著淨零碳排成為世界趨勢，電動車或綠能設備愈來愈夯，更擴大了對電池的需求，對原物料鋰礦的需求也逐漸飆升。環保人士指出，如果因此開發新礦山，恐對環境造成嚴重破壞，建議從已開發的礦山、垃圾或海水等中提取新鋰礦。

designnews》報導，企業界與科研界都致力於研發出更環保、可生物降解的電池。有研究團隊就以高溫將廢紙「碳化」，用來做為電池的正極使用，不僅耐用度比現今的化學電池還要高，還能提高紙張回收的量能。

利用人類尿液

此外，化學肥料過去在增加農業產量上，發揮不可或缺的作用，但同時也對環境造成龐大的破壞，因為這些肥料需要使用化石燃料來製造，還有汙染水源與空氣的隱憂。

對此，有專家指出，人類尿液中有著豐富的含氮化合物，也是植物重要的營養素之一，如果能夠有能蒐集尿液的系統，從中收集營養物質製成肥料，就能減少化肥的使用，還能減少廢水處理設施的壓力。

他也指出，豆類植物有將空氣中的氮氣轉化為含氮化合物的「固氮」能力。目前科學家正透過基因工程強化此類植物的固氮能力，讓農民只要栽種此類植物在農作物旁，就等於有純天然的肥料。

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礦山 團隊 農民

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