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彭博：2022是晶片業轉折年 重視政治甚於技術發展

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
彭博資訊分析，2022年製造商的策略重心轉向，重視政治甚於技術發展。圖為美國總統拜登本月初出席台積電亞利桑那州廠移機典禮的資料照。歐新社
彭博資訊分析，2022年製造商的策略重心轉向，重視政治甚於技術發展。圖為美國總統拜登本月初出席台積電亞利桑那州廠移機典禮的資料照。歐新社

彭博資訊分析，2022年是全球晶片製造商的重大轉折－在各國企圖吸引晶片商進駐設廠之際，製造商的策略重心也轉向，重視政治甚於技術發展。

美國總統拜登在12月出席台積電亞利桑那州廠的移機典禮時，用「奈米」這個字大玩繞口令，出席的蘋果執行長庫克也開懷大笑。

彭博資訊指出，這個場景很重要，因為彰顯出目前對晶片業者最重要的事：你在政府裡的朋友有哪些。美中科技戰和新冠疫情引發的供應鏈干擾，已改變晶片業，現在親近政治人物及其利益、和他們對產業影響力的重要性，不亞於開發最傑出的技術。相較下，過去50年來，晶片製造的成功都取決於哪一家公司的生產技術最出色，從而創造更好的產品和更高的經濟效益。

因此，企業領袖正改變策略重點，轉向形塑產業政策、為工廠爭取更高的補貼，及避免遭制裁。美國有兩個目標，一方面希望限制中國大陸扶植國內晶片業的能力，從而限縮其軍事與監視能力；另一方面，美國也和歐洲一樣，試圖扭轉過去數十年來在東亞投資晶片業的趨勢，把美國打造為晶片重鎮，台積電的亞利桑那州廠便是箇中典範。

彭博資訊指出，晶片業者在考量設廠時，政治壓力已凌駕商業利益，未能適應這個影響力賽局的業者將失去競爭力。未來一年，西方晶片業者都將爭搶美國和歐盟共計將近1億美元的補貼， 而中國大陸的晶片製造商也可能會花更多時間，尋求政府支持規避美國盟邦的科技禁運。

台積電29日在台南舉行3奈米製程量產典禮時，也強調對台灣的承諾，希望緩和美國廠投資會弱化台灣晶片業戰略重要性的疑慮。

美國 台積電 晶片 庫克

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