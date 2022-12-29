彭博：2022是晶片業轉折年 重視政治甚於技術發展

彭博資訊分析，2022年是全球晶片製造商的重大轉折－在各國企圖吸引晶片商進駐設廠之際，製造商的策略重心也轉向，重視政治甚於技術發展。

美國總統拜登在12月出席台積電亞利桑那州廠的移機典禮時，用「奈米」這個字大玩繞口令，出席的蘋果執行長庫克也開懷大笑。

彭博資訊指出，這個場景很重要，因為彰顯出目前對晶片業者最重要的事：你在政府裡的朋友有哪些。美中科技戰和新冠疫情引發的供應鏈干擾，已改變晶片業，現在親近政治人物及其利益、和他們對產業影響力的重要性，不亞於開發最傑出的技術。相較下，過去50年來，晶片製造的成功都取決於哪一家公司的生產技術最出色，從而創造更好的產品和更高的經濟效益。

因此，企業領袖正改變策略重點，轉向形塑產業政策、為工廠爭取更高的補貼，及避免遭制裁。美國有兩個目標，一方面希望限制中國大陸扶植國內晶片業的能力，從而限縮其軍事與監視能力；另一方面，美國也和歐洲一樣，試圖扭轉過去數十年來在東亞投資晶片業的趨勢，把美國打造為晶片重鎮，台積電的亞利桑那州廠便是箇中典範。

彭博資訊指出，晶片業者在考量設廠時，政治壓力已凌駕商業利益，未能適應這個影響力賽局的業者將失去競爭力。未來一年，西方晶片業者都將爭搶美國和歐盟共計將近1億美元的補貼， 而中國大陸的晶片製造商也可能會花更多時間，尋求政府支持規避美國盟邦的科技禁運。

台積電29日在台南舉行3奈米製程量產典禮時，也強調對台灣的承諾，希望緩和美國廠投資會弱化台灣晶片業戰略重要性的疑慮。