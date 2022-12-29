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負殖利率債券幾乎完全絕跡 日銀成最後一根稻草

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
最新數據顯示，全球的負利率債務總額已大幅減少，遠低於兩年前的水準。美聯社
最新數據顯示，全球的負利率債務總額已大幅減少，遠低於兩年前的水準。美聯社

最新數據顯示，全球負殖利率債務的總額幾乎蒸發殆盡，因各國政府紛紛調高利率來對抗通膨，連日本銀行（央行）上周也加入調整貨幣政策的行列。

華爾街日報報導，透過FactSet取得的彭博指數數據顯示，全球的負殖利率債務總額如今為2,540億美元，遠低於兩年前的逾18.4兆美元。

近幾年這類不尋常的債務規模之所以膨脹，主要是歐洲央行和日銀將目標利率調降至低於零，藉以刺激經濟成長。然而，今年通膨飆高促使歐洲主要央行陸續調高利率，將殖利率拉回正值，使得日本成為僅存還有負殖利率債務的地方。

不過，日銀上周不再維持日本10年期公債殖利率低於0.25%，放寬了波動區間。隨後日本10年期公債殖利率便升到接近0.5%，而較短天期的公債殖利率也紛紛轉正。如今，只有1年或以內到期的日本公債仍是負殖利率債。

隨著負殖利率退場，聚焦海外債券的投資人預期，具吸引力的固定收益投資環境正在展開。

Loomis Sayles全球債券團隊近幾年改買風險稍高的歐洲和日本公司債、或這些地方以房貸或車貸擔保的債券，盼在歐元、日圓計價的情況下，固定收益仍能創造正報酬。隨著這些貨幣的政府公債殖利率已升破零，全球的債券投資人終於可以再次以較低風險到海外鎖定正報酬。

先前負利率環境促使投資人尋求替代選項來獲得更優渥的報酬率，成為推動股市等風險較高資產上漲的因素之一。不過還是有投資人會買負殖利率債的債券，有人需要停泊大筆歐元或日圓的安全地方，也有人買來是為了在債券到期前，遇到殖利率進一步下降，便能透過轉手從中獲利；若殖利率走跌，價格反向上漲。

日本 債務 通膨

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