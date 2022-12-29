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推特當機影響上萬用戶 馬斯克：我可用

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

根據追蹤網站Downdetector.com和Netblocks，上萬名用戶今天通報推特當機，但目前問題看來逐漸解決，錯誤訊息和消失的推文重新出現，推特老闆馬斯克說他使用沒問題。

法新社報導，DownDetector表示，當機的高峰期出現在大約格林威治時間0035（台灣時間29日上午8時35分），有超過1萬人通報推特（Twitter）有問題。

法新社派駐美國和亞洲的記者也都說很難連上線，不過不到1小時後，通報出問題的人數減到3700多人。

Netblocks在一則推文中說：「推特正出現全球大當機情況，影響行動應用程式（App）以及包括通知等的多項功能；事件與國家級網路中斷或過濾無關。」

有用戶推文詢問推特是否「壞了」，馬斯克（ElonMusk）回說「我可以用」。

馬斯克 美國

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