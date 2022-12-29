美國兩年流失30萬會計師 年輕人被一周80小時工時嚇跑

美國過去兩年有超過30萬名會計師和稽核人員離職，下滑幅度達17%，進入這一行的大學生人數也變少，無法彌補離職造成的人力缺口。

華爾街日報報導，美國這一股會計師和稽核師人力外流，由深層職場變化所帶動的因素影響力超過戰後嬰兒潮世代退休的因素。根據美國勞工統計局的數據，從2019年開始，這一行25歲至34歲的年輕專業人士和45歲至54歲資深專業人士也大量離職。吸引經驗豐富會計師從事新工作的人力招募業者說，這些人士通常是轉戰金融科技領域職位。

企業對會計師有龐大需求，良好受訓的專業人士卻不足，這現象帶動會計行業薪資大增，而且更多臨時員工加入這行，但仍無法彌補基本的人力問題，因為許多大學畢業生不願從事會計工作，甚至連主修會計的學生也意願低落。

例如在克萊門森大學主修過會計的22歲青年皮克斯利（Jordan Pixley）在實習過程中就發現，會計工作的重複性讓他感到無聊，不如他大學最愛的課程數據分析來得有趣。

皮克斯利參加了會計事務所KPMG的預徵活動，最終選擇不應徵，而是考慮在美軍中的工作機會。他說，在大型上市會計師事務所工作，每到報稅與稽核截止日之前，每周工作70小時至80小時是很常見的，這是他選擇放棄的理由之一。

皮克斯利說：「老實說，我對那感到有點害怕。我不知道我是否真的想做這工作。」

KPMG表示，正考慮減少繁忙季節時加班時數與工作負荷的各種方式。雖然薪資會依市場與職位調整，但KPMG稽核、稅務、顧問服務的所有基層員工2023年的薪資將比2022年新進的大學畢業生高出5%至15%。舉例來說，在紐約市與稅務相關的基層工作年薪介於7.1萬至8.2萬美元。

KPMG發言人說，在過去12個月，多數員工已經三度加薪。

根據國際註冊專業會計師協會的數據，2020年完成會計學大學學位的美國學生人數比2012年減少近9%至52,500人，過去兩年延續下滑的情況，而且更少學生完成會計師考試的四個部分測驗。