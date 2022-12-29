這檔基金押日圓反彈賺30% 看好明年日圓升值、油金漲

貝森特（Scott Bessent）操盤的總經型避險基金，今年來截至27日的報酬率達到30%，特別是在日銀12月無預警調整貨幣政策時，讓這檔基金大賺一波。如今他告訴客戶，他準備在明年押注日圓、金價和油價揚升。

彭博資訊報導，貝森特20日致函告訴Key Square Capital的客戶，日本銀行（央行）意外決定擴大日本10年期公債殖立率曲線控制區間，標誌著「全球貨幣政策和金融市場流動性的重大時刻」。他認為，這是讓日銀十多年來超寬鬆貨幣政策告一段落的第一步。

一名客戶說，自那時起，貝森特的長天期、價外的日圓兌美元買權（call）部位，創造約300個基點的報酬率。

此前這檔基金的績效就是正報酬，布局的標的為自然資源股，並做空科技股、其他成長股、以及能源價格。

貝森特開更多槓桿的另一檔基金Key Square II，今年來截至27日，更上漲54%。

貝森特在信中告訴客戶，他準備押注日圓將持續走升、全球債市陷入掙扎，在其他央行採取較中性的政策前會是如此。

他說，今年來兌多數貨幣強升的美元，正朝多年貶值邁進，尤其是兌日圓、黃金、以及其他新興市場貨幣。他也預期，隨著日本投資人賣出外國債券，換成日圓對本國進行投資，全球的債券殖利率曲線將趨於陡峭。

他正押注中國大陸近期進一步鬆綁嚴格的防疫措施，將提振該國經濟，帶動更多大宗商品、消費品的需求，並引發國內外旅遊大增。

貝森特說，中國大陸對經濟帶來的影響，加上日銀的緊縮政策，使部分已開發和新興債券市場的長年多頭部位，最後將出現極為吸引人的進場時機點。

儘管他前兩年的報酬為負，他操盤的旗艦基金2020年下跌5.1%，去年下跌7.2%，但他告訴客戶，隨著外匯市場波動加劇，擊敗大盤在望。