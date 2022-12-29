國際油價回落 倫敦市場金屬大多走高 金價走低

原油價格周三從三周來高峰回落，受到美股下跌的拖累。倫敦金屬市場在假期之後恢復交易，銅和其他大多數基本金屬上漲，追隨上海市場的漲勢。黃金價格下跌。

油價從三周高位回落

隨著美元走高而美股下跌，油價欲振乏力，在流動性低迷之際受到了更廣泛金融市場動盪的影響。繼本周收在三周高點後，西德州中級原油（WTI）期貨跌破每桶79美元。經歷了動盪的一年之後，2022年原油價格仍勢將小幅上漲。

中國大陸迅速放寬嚴格的清零政策，導致感染爆發，對因交投清淡而易劇烈

波動的市場形成衝擊。

2月交割的WTI原油期貨下跌0.7%，結算價報每桶78.96美元； 2月交割的布蘭特原油期貨下跌1.3%，結算價報每桶83.26美元

銅價走高 金價走低

在倫敦市場從假期中恢復交易之後，銅與其他大多數基本金屬大都走高，交易員評估大陸放棄新冠清零政策對需求的影響。

雖然市場對中國的態度變得更加樂觀，但仍存在巨大的不確定性，包括當前大陸疫情肆虐的影響，以及大陸經濟成長加快使明年全球通膨居高不下的風險。

截至倫敦市場下午5:51，銅價上漲1.1%，收於每噸8,443美元。銅價2022年下跌約13%，在7月時跌幅一度超過25%。

鎳價大漲3%，錫價上漲3.3%；鋁價下跌0.4%。

受美國公債殖利率上升影響，現貨黃金下跌0.3%，至每英兩1,807.44美元。白銀、鈀金和白金也都下跌。