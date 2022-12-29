台積電ADR下跌1.7% 較台北交易折價0.3% 費半收黑
台積電ADR周三下跌1.7%，連續四個交易日收黑，報73.06美元，較台北交易折價0.3%。費城半導體指數跌1.5%。
美國股市周三（28日）連續第二天收跌，因投資人擔憂中國大陸結束清零政策，會導致全球各地確診病例激增，進而影響經濟成長。儘管年終假期交投清淡，標普仍跌到11月初以來最低水準，在美上市的中概股也下跌。
道瓊工業指數下跌365.85點，跌幅1.1%，至32875.71點，標普500指數滑落46.03點，跌幅1.2%，報3783.22點，那斯達克綜合指數挫跌139.94點，跌幅1.3%，收在10213.29點。費城半導體指數走跌36.67點，跌幅1.5%，報2453.49點。
台灣加權股價指數昨天下跌155.33點收在14,173.10點，台積電跌1.3%收在451.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 94.77 -1.60 93.50 1.36
中華電 CHT 112.41 -0.76 114.00 -1.40
台積電 TSM 449.63 -1.70 451.00 -0.30
聯電 UMC 39.94 -2.11 40.80 -2.11
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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