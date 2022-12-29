快訊

3縣市大雨特報 吳德榮：周末跨年迎曙光 迎風面雲多短暫雨

美股收黑 蘋果破低點、道瓊下跌365點

標普跌到近兩個月低點 投資人憂陸疫情惡化影響經濟

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國股市周三（28日）收跌，因投資人擔憂中國大陸結束清零政策，導致全球各地確診病例激增，進而影響經濟成長。路透
美國股市周三（28日）收跌，因投資人擔憂中國大陸結束清零政策，導致全球各地確診病例激增，進而影響經濟成長。路透

美國股市周三（28日）連續第二天收跌，因投資人擔憂中國大陸結束清零政策，會導致全球各地確診病例激增，進而影響經濟成長。儘管年終假期交投清淡，標普仍跌到11月初以來最低水準，在美上市的中概股也下跌。

道瓊工業指數下跌365.85點，跌幅1.1%，至32875.71點，標普500指數滑落46.03點，跌幅1.2%，報3783.22點，那斯達克綜合指數挫跌139.94點，跌幅1.3%，收在10213.29點。費城半導體指數走跌36.67點，跌幅1.5%，報2453.49點。

在兩個飛抵米蘭的航班近半數乘客被發現染疫後，義大利當局下令對來自中國大陸所有旅客進行強制新冠病毒檢測。

義大利衛生部在聲明中表示，正對檢測結果進行基因定序，以確定是否有來自當地的變種病毒。若發現新的變種病毒株，義大利政府可能會對來自中國的旅客實施更嚴格的限制。

此外，不具名的美國衛生官員表示，無論旅客的國籍或疫苗接種狀態，任何來自中國大陸或出發前10天內曾經到過當地的旅客，都必須提供PCR或抗原呈現陰性的檢測證明。新規將於美東時間1月5日凌晨起生效。

在金融市場經歷殘酷的一年後，投資人審慎以待的情緒，削減了今年最後一個交易周上漲的希望。

儘管北京當局取消清零政策可能對全球經濟帶來提振，但各界也擔憂通膨壓力會促使美國決策者維持緊縮的貨幣政策。

特斯拉反彈3.3%，收復一些前幾天大跌的失土。這家電動車製造商的股價今年來累計下跌68%，可能改寫史上表現最差的一年。儘管特斯拉跌勢暫告一段落，但科技股仍然承壓。

蘋果跌逾3%，連續四個交易日收黑，在大型科技和網路股中領跌。亞馬遜跌1.5%，Google母公司字母跌1.6%，輝達跌0.6%，Meta跌1.1%。

西南航空下跌5.2%，仍受年終假期被冬季風暴癱瘓的影響。根據FlightAware數據，西南航空27日取消了65%預定出發航班。

變種病毒 標普

延伸閱讀

MarketWatch專家教戰 2023投資別碰五資產

特斯拉跌深反彈超過6% 台指期夜呈現紅盤

好幸運！他買冷氣參加抽獎…特斯拉到手 今天開回家

愈挫愈勇？韓散戶今年買超28億美元特斯拉股票

相關新聞

2023全球市場 五大威脅

全球股市今年表現為十多年來最慘，債市表現也是本世紀以來最糟，展望2023年，投資人不敢視一切為理所當然，以下是彭博資訊整...

全球半導體去庫存 給出時間表

全世界半導體已由兩年來的供不應求轉為供過於求，對消費者而言是個好消息，因為不怕買不到產品，且價格可能更便宜；但在此同時，...

美股收黑 蘋果破低點、道瓊下跌365點

美股下跌，因為交易員期待2022年全年虧損，並為2023年做好準備。

亞洲勞工明年有望大加薪

近期研究顯示，亞洲勞工有望在2023年獲得大幅加薪，因通膨居高不下、勞動力短缺，使得資方調高薪資的壓力提升。另一份新加坡...

MarketWatch專家教戰 2023投資別碰五資產

經歷混亂的2022年後，投資人正紛紛放眼2023年，MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，消費者已慢慢縮減支出...

成長展望…2023年投資關注焦點

2022年投資人的獲利表現主要取決於對通膨的預期是否正確，但邁入2023年，投資報酬率更可能取決於成長展望。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。