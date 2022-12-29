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豐田11月全球汽車產量增長1.5% 海外市場產量增3.8%

集微網／ 集微網

集微網消息，豐田汽車近日公佈11月全球汽車產量，增長1.5%達到833104輛的新紀錄。具體來看，其在日本市場的產量下滑3.3%至266174輛，而海外產量增長3.8%至566930輛的歷史新高。

路透報導稱，豐田表示，由於需求強勁，尤其是在北美，以及受 COVID-19 放緩影響的零部件供應復甦，11月的全球銷量和產量均超過了去年的水平。

豐田汽車本月早些時候報告稱，預計1月份將生產700000輛汽車，並在擷至3月份的財年中將目標保持在920萬輛。豐田此前預計本財年將生產970萬輛汽車，但由於材料成本上升和半導體短缺，該公司在11月被迫下調了目標。但這仍然高於去年約860萬輛的產量。

豐田 半導體 日本

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